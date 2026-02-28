이재명 대통령, 이란 사태 점검…"우리 교민 안전 최우선" 지시

이스라엘·미국 28일 이란 공습

李대통령, 관련 정세 보고 받아

이재명 대통령은 28일 이란 정세를 보고받고 "이란 및 인근 우리 교민의 안전을 최우선시하라"고 지시했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 이 대통령이 이란 상황이 국내에 미치는 영향과 관련 대책을 점검한 뒤 이같이 지시했다고 밝혔다.

이스라엘 국방부 장관은 이날 이란을 상대로 '예방 타격(preventive strike)'을 감행했다. 폭격 대상은 이란 주요 군 시설 및 정부 기관, 정보 자산 등으로 전해졌다.

이스라엘군은 이란의 보복 가능성에 대비해 국가비상사태를 선포했다. 이스라엘 전역에는 방공 사이렌이 울렸고 사업장이 폐쇄된 것으로 알려졌다.

한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 공습 직후 트루스소셜을 통해 "조금 전 이란 내 중대 전투를 시작했다"며 미국의 공격 사실을 인정했다.





