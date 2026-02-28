본문 바로가기
與, '보유 주택 6채 중 1채' 내놓은 장동혁에 "비겁하다"

우수연기자

입력2026.02.28 15:55

더불어민주당은 28일 다주택자인 국민의힘 장동혁 대표가 주택 6채 가운데 1채만 매물로 내놓은 데 대해 "면피용 조치에 불과하다"며 압박 수위를 높였다.


강득구 민주당 최고위원은 이날 페이스북 글을 통해 "대통령은 국민에게 부동산 정책의 의지를 보여주기 위해 국민의힘의 요구대로 집을 팔았다"며 "장 대표는 집 6채를 팔겠나"라고 반문했다.

그는 그러면서 내놓은 매물의 거래가 이뤄지지 않았다는 국민의힘 측 설명에 대해선 "매수 문의가 없어 안 팔린다고요? 의지가 없는 게 아니냐"며 "제대로 답변하라"고 촉구했다.


강 최고위원에 따르면, 이 대통령이 내놓은 분당 아파트 매물은 현재 가계약이 이뤄진 상태다. 그는 "(이 대통령은) 현 시세보다 2~3억 저렴하게 내놨고, 청와대 발표 1시간 만에 가계약 체결됐다"며 "이것이 부동산 정상화를 향한 대통령의 의지"라고 설명했다.


강득구 더불어민주당 최고위원. 연합뉴스 제공

당 최고위원을 지낸 한준호 의원도 페이스북 글을 통해 "(장 대표가) 정치를 참 가볍게 한다"며 "(설명이) 궁색하고 비겁하다"고 지적했다. 이어 "그럴 거면 솔직해지십시오. 아까워서 못 팔겠다고"라고 썼다.

박수현 수석대변인은 페이스북에서 "이미 오래전 내놓은 1채를 마치 지금 내놓은 것처럼 호도하면 안 된다"고 지적했다.


앞서 국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 국회에서 이재명 대통령의 아파트 매각 방침과 관련, 장 대표도 주택을 처분해야 한다는 민주당의 요구에 대한 입장을 묻자 "장 대표가 실제로 사용하고 있지 않은 한 채는 이미 오래전에 매물로 내놓았다"고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

