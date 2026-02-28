BNK금융, 동남권 혁신기업 성장 지원 ‘투자-보증-대출’ 연계 체계 구축

한국벤처투자·기술보증기금과 협약



지역 벤처 생태계 활성화 본격화

정부가 '생산적 금융'을 통해 지역 산업과 혁신기업 육성을 강화하는 가운데, 동남권에서도 투자와 금융을 연계한 성장 지원 체계 구축이 본격화되고 있다.

BNK금융그룹(회장 빈대인)의 계열사인 BNK부산은행과 BNK경남은행은 28일 부산은행 본점에서 한국벤처투자, 기술보증기금과 함께 동남권 혁신기업 성장 기반 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 중소벤처기업부 한성숙 장관을 비롯해 빈대인 BNK금융그룹 회장, 이대희 한국벤처투자 대표, 박주선 기술보증기금 전무 등 주요 기관 관계자들이 참석해 동남권 벤처 생태계 활성화를 위한 협력 방향을 공유했다.

BNK금융그룹 계열사 BNK부산은행과 BNK경남은행이 한국벤처투자, 기술보증기금과 함께 동남권 혁신기업 성장 기반 조성을 위한 업무협약을 체결하고 있다. BNK금융그룹 제공

이번 협약은 단순 자금 지원을 넘어 투자 이후에도 금융 지원이 이어지는 구조를 마련하고, 기업 성장 단계별로 필요한 자금을 적시에 공급하는 '투자-보증-대출' 연계 체계 구축에 초점을 맞췄다. 이를 통해 투자 이후 발생하는 자금 단절 문제를 완화하고, 기업이 기술 개발과 시장 확장에 집중할 수 있는 금융 환경 조성을 목표로 한다.

그동안 지역 벤처기업은 초기 투자 유치 이후 후속 투자와 운영자금 확보 과정에서 어려움을 겪는 사례가 많았으나, 이번 협력을 통해 성장 과정에서 발생하는 자금 공백을 줄이고 안정적인 사업 확장을 지원할 수 있을 것으로 기대된다.

참여 기관들은 ▲투자연계 보증·대출 지원 ▲매출채권 조기 회수 프로그램 운영 등 벤처기업 대상 금융 지원 확대 ▲공동 투자설명회 개최 등을 통해 창업기업의 투자 유치 기회 확대에도 협력할 예정이다.

또 유망 기업 발굴 단계부터 투자, 보증, 금융 지원까지 이어지는 협력 체계를 구축해 기업 성장 전 주기를 지원하고, 모태펀드 출자와 외국(법)인 투자 지원 등 동남권 벤처펀드 조성과 운용 분야에서도 협력을 강화할 계획이다.

이를 통해 지역 내 자본의 선순환 구조를 강화하고 수도권에 집중된 투자 흐름을 완화하는 한편, 동남권 혁신기업의 경쟁력 제고와 지역 산업 성장, 일자리 창출로 이어지는 선순환 기반 마련에도 긍정적인 효과가 기대된다.

BNK금융그룹 관계자는 "지역 혁신기업의 지속적인 성장을 위해서는 투자와 금융이 유기적으로 연결된 지원 체계가 중요하다"며 "정부의 생산적 금융 정책 방향에 맞춰 동남권 산업과 기업 성장을 뒷받침하는 금융 역할을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





