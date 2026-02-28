화순군, 초·중·고 입학준비금 20만 원 지원…보편적 교육복지 실현

전남 화순군은 2026학년도 초·중·고등학교 신입생 가정의 교육비 부담을 완화하고 보편적 교육복지를 실현하기 위해 입학준비금 1인당 20만 원을 화순사랑상품권으로 지원한다고 28일 밝혔다.

지원 대상은 사업 기간 내 신청일 기준 화순군에 주민등록을 둔 초·중·고등학교 1학년 입학생으로, 타 시군에서 전입한 1학년 학생도 포함된다. 다만, 다른 법령 또는 조례에 따라 입학 관련 비용을 지원받은 경우에는 중복 지원이 제한된다.

사업 기간은 오는 3월부터 11월까지이며, 특히 3월 3일부터 3월 13일까지를 집중 신청 기간으로 운영해 신속한 지급을 추진할 계획이다. 이후에도 전입 등 요건을 충족하면 사업 기간 내 수시 신청이 가능하다.

신청은 보호자가 할 수 있다. 관내 학교 입학생은 해당 학교에 신청서를 제출하면 되며, 관외 학교 입학생은 주소지 읍면 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.

군은 신청 적격 여부를 확인한 후 3월 집중 신청분은 3월 말 지급, 이후 신청분은 신청한 달의 익월에 지급할 예정이다. 보호자는 지급 안내 연락을 받은 뒤 신분증을 지참해 주소지 읍·면 행정복지센터 총무팀에서 수령이 가능하다.

조미화 인구청년정책과장은 "이번 사업을 통해 입학 초기 교육비 부담을 줄이고, 모든 학생에게 균등한 교육 기회를 제공함으로써 교육의 형평성을 강화겠다"라고 말했다. 이어 "지역화폐 지급을 통해 지역 내 소비를 촉진하고 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

한편, 입학준비금 지원과 관련한 기타 자세한 사항은 화순군 인구 청년정책과 평생교육팀 및 각 읍면 총무팀으로 문의하면 된다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>