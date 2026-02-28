본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

이동환 고양시장, K-컬처밸리 현장 방문…"지연없는 신속 추진" 촉구

이종구기자

입력2026.02.28 07:55

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

27일 이동환 고양특례시장이 고양시의 숙원 사업이자 대한민국 콘텐츠 산업의 핵심 거점이 될 'K-컬처밸리' 조성 현장을 방문해 사업의 차질 없는 추진을 강력히 주문했다.

27일 이동환 고양특례시장이 고양시의 숙원 사업이자 대한민국 콘텐츠 산업의 핵심 거점이 될 'K-컬처밸리' 조성 현장을 방문해 사업의 차질 없는 추진을 강력히 주문하고 있다. 고양시 제공

27일 이동환 고양특례시장이 고양시의 숙원 사업이자 대한민국 콘텐츠 산업의 핵심 거점이 될 'K-컬처밸리' 조성 현장을 방문해 사업의 차질 없는 추진을 강력히 주문하고 있다. 고양시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 현장 방문은 지난 6일 경기도 기자회견을 통해 K-컬처밸리 조성 사업의 기본협약 체결이 연기되고 사업 지연이 현실화됨에 따라, 고양시민들의 우려를 해소하고 현장의 목소리를 직접 청취해 시 차원의 실질적인 대응 방안을 마련하기 위해 이뤄졌다.


이 시장은 이날 현장에서 관계 공무원 및 사업 관계자들로부터 라이브네이션과의 협의 현황 및 진행 상황 등 구체적인 보고를 받고, 사업 부지 전반을 세심하게 살폈다.

현재 K-컬처밸리 사업은 우선협상대상자인 라이브네이션 측과의 협상 과정에서 기존 구조물에 대한 정밀안전점검 이슈가 제기되며 협약이 지연되고 있는 실정이다.


현장을 찾은 이 시장은 "안전성 확보는 사업의 완성도를 위한 필수 과정이지만, 이로 인해 사업 전체가 다시 표류해서는 안 된다"며, "조속한 협약 체결과 정밀안전점검 기간 단축 등 사업의 속도를 높일 수 있는 실질적인 방안을 강구해 달라"고 강력히 주문했다.


이어 "K-컬처밸리는 단순한 공연장 건립을 넘어 고양시의 미래형 산업 생태계를 조성하는 핵심 동력"이라며, "사업 기간 단축을 위한 인허가 지원 등 가용한 모든 행정력을 집중하겠다"고 강조했다.

이날 동행한 경기주택도시공사(GH) 관계자 또한 "정밀안전점검을 통해 불확실성을 조기에 해소하고, 우선협상대상자인 라이브네이션과의 기본협약이 조속히 체결될 수 있도록 전력을 다하겠다"라고 화답했다.


시는 이번 현장 방문 이후, 사업 추진 과정에서 발생하는 병목 현상을 해결하기 위해 경기도 및 관계기관과 긴밀하게 협의를 이어나갈 방침이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는다" Z세대 '깜짝' 인기 벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'30만명' 본 부정선거 토론…이준석 "음모론" vs 전한길측 "카르텔 있어"

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

옷 버리고 악취 키우는 빨래 습관? 당장 멈추세요

'경찰 출석' 전한길 "수갑 차고라도 이준석 토론회 나갈 것"

"정말 열심히 일하더라" 배우 임주환 물류센터 목격담 쏟아져

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

정부, '원화 국제화' 로드맵 상반기 발표…"韓경제 도약 핵심과제"

새로운 이슈 보기