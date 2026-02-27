본문 바로가기
하나증권, 상반기 신입사원 채용…내달 13일 접수마감

조슬기나기자

입력2026.02.27 15:58

IB, WM, 디지털 등 6개 부문 모집

하나증권은 2026년 상반기 신입사원 공개 채용을 진행한다고 27일 밝혔다.


이번 채용은 IB, S&T, WM, 디지털, IT, 본사관리 총 6개 부문에서 이뤄지며, 원서 접수는 오는 3월 13일 금요일 13시까지 진행된다.

4년제 학사 이상 졸업자와 2026년 8월 졸업예정자면서, 올해 4월 말~5월 중순 예정된 신입사원 연수참석이 가능한 자라면 누구나 지원할 수 있다.

하나증권, 상반기 신입사원 채용…내달 13일 접수마감
채용 절차는 온라인 지원서 제출 후 역량평가, 서류전형, 면접전형 등으로 진행된다. 앞서 하나증권은 지난해에도 상반기 채용 연계형 인턴십 프로그램을 통해 우수 인재를 선발한 바 있으며, 이번 공개 채용으로 미래 금융시장을 이끌 인재 확보에 나선다는 계획이다.


신입사원 채용에 대한 자세한 내용 확인 및 지원은 하나증권 공식 홈페이지 내 '채용 홈페이지'에서 가능하다.


정기환 하나증권 경영지원그룹장은 "하나증권이 WM, IB, S&T, 디지털 등 전 부문에서 신입사원 채용을 진행해 비수기인 채용시장에 활기를 불어넣으려 한다"며 "AI역량을 갖춘 인재 등 전 부문에서 우수한 역량을 갖춘 인재들의 지원을 기대한다"고 설명했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
