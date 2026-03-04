동덕여대, ‘AI 대전환 비전 선포식’ 개최

디지털 혁신 전략·미래 교육 방향 제시

동덕여자대학교는 지난달 25일 교내 율동기념음악관 국제회의실에서 'AI(인공지능) 대전환 비전 선포식'을 개최했다고 3일 밝혔다.

이날 행사에는 조원영 동덕학원 이사장, 김명애 동덕여대 총장을 비롯한 교수진이 참석해 대학의 미래 비전과 혁신 방향을 공유했다.

이번 비전 선포식은 과학기술정보통신부가 추진하는 '인공지능(AI) 중심 대학 사업' 지원 신청과 연계해, 대학 차원의 전략적 준비와 실행 의지를 대내외에 공식 선언하는 자리로 마련됐다.

이날 배경재 동덕여대 디지털혁신기획처장은 '2026 AI G3 도약'을 목표로 ▲대학 교육의 AI 중심 전면 개편 ▲AI 전문 인재 및 AX(AI 전환) 융합 인재 양성 ▲AI 고급인재(석박사급) 유입 기반 조성 등을 핵심 과제로 제시했다.

특히 동덕여대는 단순한 학과 신설이나 교과목 확대를 넘어, 전 학문 분야에 AI를 접목하는 구조적 혁신(AX)을 추진한다. 이를 통해 인문·예술·사회·자연과학 전 분야에서 AI 활용 역량을 갖춘 융합형 인재를 양성하는 선도 대학으로 도약하겠다는 계획이다.

김명애 총장은 전체 교수회의를 통해 "인공지능에 대한 전반적인 이해도를 높여 교육 현장에 접목하는 것이 관건"이라고 강조했다.





