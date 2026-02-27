김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]쿠팡 김범석 의장, 개인정보 유출 '사과'…첫 육성 입장
2026년 02월 27일(금)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
걸그룹 멤버에 깜짝 '손키스'한 브라질 대통령…청와대 만찬장 뜬 가수 정체
'1000원 크루아상'까지…파리바게뜨, 빵·케이크 가격 최대 40% 내린다
"남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다'…880원 삼겹살 대란의 현장[르포]
전원주, 카페 '3인 1잔' 논란에…제작진 "스태프 전원 주문" 해명
아기 3명 숨졌다…"모유랑 똑같이 만든다더니 '독소' 범벅" 분유 정체
하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다
'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기
"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들
한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우
"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니
"점심표부터 쟁여라"탑골공원 '세 끼 지도' 따라 사는 노인들