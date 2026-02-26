본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

기업 몰린 충남, 김태흠지사 5000억 투자 유치

충청취재본부 이병렬기자

입력2026.02.26 20:48

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

14개 기업과 협약…526명 신규 고용 기대

김태흠 충남지사

김태흠 충남지사

AD
원본보기 아이콘

충남도가 14개 기업으로부터 5000억 원이 넘는 투자를 이끌어내며 지역 산업 경쟁력 강화의 기반을 확보했다.


김태흠 충남지사는 26일 도청 대회의실에서 6개 시군 단체장·부단체장과 이동주 성창오토텍 대표 등 14개 기업 대표와 투자협약을 체결했다.

협약에 따라 기업들은 오는 2029년까지 6개 시군 산업단지 등 50만64㎡ 부지에 총 5090억 원을 투자해 생산시설을 신·증설하거나 이전할 계획이다. 신규 고용 창출 인원은 526명에 이를 전망이다.


천안 북부BIT일반산단에는 성창오토텍, 하이쎄미코, 아라, 영풍유통 등 4개 기업이 생산시설을 신·증설한다. 성환과 입장에는 햇살식품과 오투바이오가 각각 공장 신설과 이전을 추진한다.


아산에는 경동원이 1914억 원을 투자해 생산시설을 확장하며, 계룡에는 AI 의료기기 업체 나노소프트가 공장을 이전한다.

서천 장항국가생태산단에는 오피렉스가, 홍성에는 수천중공업이 공장을 신설한다. 내포 도시첨단산단에는 월산이앤씨와 탑바이오메티칼이 각각 생산시설 신설과 이전을 추진한다.


예산에서는 한민에코텍과 퓨릿이 신소재 및 반도체 케미칼 공장을 신설할 예정이다.


도는 이번 투자로 생산 유발 8204억 원, 부가가치 유발 3113억 원, 고용 유발 1974명 등의 경제 효과가 발생할 것으로 분석했다.


김 지사는 "기업이 투자하면 반드시 성공할 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "벤처투자펀드와 정책자금 지원, R&D 연계 체계를 통해 충남의 지속 가능한 경제 성장을 견인하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다'…880원 삼겹살 대란의 현장[르포] "남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

"점심표부터 쟁여라"탑골공원 '세 끼 지도' 따라 사는 노인들

'재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파

새로운 이슈 보기