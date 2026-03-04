중앙대, 제17대 박세현 총장 취임

미래 혁신 비전 제시·새 출발 선언

중앙대학교가 박세현 제17대 총장(전자전기공학부 교수)의 취임식을 개최했다.

박세현 중앙대 총장이 취임식에서 교기를 흔들고 있다. 중앙대학교 AD 원본보기 아이콘

박세현 총장은 지난달 25일 취임식을 통해 공식적으로 2년 임기의 총장 직무를 시작했다.

박 총장은 취임사를 통해 대학 운영 철학을 '전체가 움직이는 그룹'으로 제시하며 협업과 연계를 통한 체질 개선의 필요성을 강조했다.

또한 AI·빅데이터 기반 융합 교육을 확대하고 다빈치캠퍼스와의 상생 전략을 통해 캠퍼스 간 시너지를 높이겠다는 구상도 제시했다.

그 "'메타 밸류'를 핵심 개념으로 내세워 대학의 구조 전환과 경쟁력 강화를 추진하고 두산그룹과의 협력을 비롯한 산학 연계를 확대해 산업·교육·연구가 유기적으로 연결되는 성장 기반을 마련하겠다"고 말했다.

박 총장은 중앙대 전자공학과에 입학해 동대학원 전자공학 석사과정을 마치고 미국 매사추세츠대 애머스트(University of Massachusetts Amherst)에서 컴퓨터공학 박사학위를 취득했다.

이후 한국전자통신연구원 선임연구원을 거쳐 1999년 중앙대 전자전기공학부 교수로 임용됐으며 교무처장과 BK21 지능형 에너지산업 교육연구단장, 지능형 에너지산업 융합대학원 사업단장, 탄소중립경제연구원장, ESG ICT 연구센터장 등 주요 보직을 맡아 대학의 교육·연구 경쟁력 강화에 기여해 왔다.





이지예 기자 easy@asiae.co.kr



