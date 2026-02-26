"가장 탐나는 기술" "애플이 따라해야"…외신이 극찬한 갤럭시 S26 '프라이버시 디스플레이'

갤럭시 S26 울트라 디스플레이에 호평

"애플도 도입해야" "완성도 인상적" 등

삼성전자가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 공개한 '갤럭시 S26' 시리즈에 외신들의 극찬이 쏟아졌다. 특히 세계 최초로 적용된 '프라이버시 디스플레이'를 두고 "애플이 삼성의 혁신 기술을 따라 해야 한다"고 평가했다.

26일 서울 중구 태평로빌딩에서 열린 '삼성 갤럭시 언팩 2026' 행사에 갤럭시 S26, S26플러스, S26울트라 모델이 전시되어 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 갤릭서 S26 울트라의 프라이버시 디스플레이에 대해 "애플이 이를 즉시 도입해야 한다"고 강조했다. WSJ는 "훔쳐보기를 방지할 수 있는 핵심적인 도구로, (삼성) 하드웨어의 승리"라며 "사용자 보호를 위해 애플이 삼성의 혁신을 반드시 따라가야 한다"고 전했다.

갤럭시 S26 울트라. 삼성전자 제공 원본보기 아이콘

폰아레나(PhoneArena)는 프라이버시 디스플레이를 '매우 천재적(Genius)'이라고 언급했다. 그러면서 "애플조차 이를 눈여겨보고 있다"며 "향후 맥북이나 아이폰 등에 유사한 기술을 채택할 가능성이 높다"고 분석했다.

영국 IT 전문매체 T3는 프라이버시 디스플레이가 '올해 가장 탐나는 기능'이 될 것이라고 했다. 특히 과거 애플이 맥북에 유사한 기술을 검토했다는 루머를 언급하며 "아이폰에도 이 기능이 도입될지 주목된다"고 부연했다.

매셔블(Mashable)도 이번 언팩에서 공개된 가장 훌륭한 혁신으로 프라이버시 디스플레이를 꼽았다. 이 매체는 별도의 필름 없이 하드웨어적으로 시야각을 제어하는 기술이 공공장소에서의 사생활 보호에 얼마나 유용한지 상세히 소개했다.

또 PCMag의 편집장 에릭 제만은 언팩 현장에서 직접 기기를 사용한 뒤 작성한 리뷰를 통해 "프라이버시 디스플레이의 하드웨어적 완성도에 깊은 인상을 받았다"고 했다.

26일 서울 중구 태평로빌딩에서 열린 '삼성 갤럭시 언팩 2026' 행사에 갤럭시 S26, S26플러스, S26울트라 모델이 전시돼 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

프라이버시 디스플레이는 시야각을 줄여 주위 시선으로부터 모바일 기기의 화면을 지켜준다. 기기를 옆으로 기울이면 화면이 꺼진 것처럼 어두워진다. 화질과 화면 밝기에 불편함을 줬던 사생활 보호 필름을 부착하지 않아도 동일한 수준으로 프라이버시를 보호할 수 있다.

보호 강도는 세부적으로 설정 가능하다. 특정 애플리케이션(앱)이나 알림에만 이 기능을 활성화할 수 있고, 가시성 조절 옵션을 통해 외부 시선 차단 정도도 자유롭게 조절할 수 있다. 다만, 이 기능은 갤럭시 S26 시리즈 중 최상위 모델인 울트라에만 적용된다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



