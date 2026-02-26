인천시, 철강업 밀집 동구 '고용위기 선제대응지역' 지정 건의

철강 가동률 최대 23% 하락

피보험자 지속 감소 등 고용지표 악화

인천시는 현대제철, 동국제강 등 국내 주요 제강사가 밀집한 동구를 '고용위기 선제대응지역'으로 지정해 줄 것을 고용노동부에 건의할 계획이라고 26일 밝혔다.

시는 전날 고용심의회를 긴급 개최하고 이같이 심의·의결했다. 시는 '고용정책기본법'에 따른 고용위기 선제대응지역 지정 요건인 ▲주된 산업의 존재 ▲고용사정 악화 우려 ▲피보험자 수 감소 여부 등을 종합적으로 검토한 결과, 동구가 관련 요건을 충족한 것으로 판단했다.

이에 따라 시는 중부지방고용노동청에 고용위기 선제대응지역 지정 건의를 제출할 예정이며, 중부고용노동청 검토와 고용노동부 고용정책심의회 심의를 거쳐 최종 지정 여부가 결정될 전망이다.

고용위기 선제대응지역으로 지정된 지역의 기업과 근로자들은 최장 12개월 동안 고용유지지원금, 국민내일배움카드 등 직업개발지원사업, 생활안정자금융자 등의 지원을 받을 수 있다.

국내 제강사들의 가동률과 매출은 건설경기 침체, 해외 저가 철강 유입, 산업용 전기요금 인상, 미국의 철강 관세 부과 등 복합적 요인으로 하락하고 있다. 지난해 3분기 기준 주요 철강제품 가동률은 전년 동기 대비 최대 23% 감소했고, 인천 동구의 1차 철강 제조업 피보험자 수는 6개월 연속 감소하는 등 고용지표도 악화하고 있다.

지난달 현대제철은 철근 수요 감소에 대응해 인천공장 철근 생산 설비 일부를 폐쇄하고 생산량을 절반으로 줄이기로 했다.

인천시 관계자는 "동구 철강산업은 인천 제조업의 핵심축이자 지역 경제의 기반산업으로, 현재의 위기는 단순한 경기 둔화를 넘어 구조적 산업 전환기에 따른 복합적 위기 상황"이라며 "고용 충격이 지역 전반으로 확산하기 전에 정부 차원의 신속한 지원이 필요하다"고 말했다.





