본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

與, 법왜곡죄 수정키로…"위헌 소지 최소화"

지혜진기자

입력2026.02.25 16:30

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

법사위 간사 김용민 의원 반발

더불어민주당은 25일 위헌 소지가 있다는 지적이 있던 '법 왜곡죄'(형법 개정안)을 수정한다고 밝혔다. 당 안팎은 물론 일부 시민사회에서도 위헌소지가 있다는 지적이 제기되자 이를 수용한 것으로 보인다.


백승아 민주당 원내대변인은 이날 국회에서 비공개 의원총회를 마친 뒤 기자들과 만나 "법 왜곡죄가 원안에서 수정됐다"며 "개정안은 형사사건에 한해 적용하고 각 호에 대한 명확성을 추가해 위헌 소지를 최소화하는 방향으로 수정됐다"고 전했다.

(서울=연합뉴스) 황광모 기자 = 더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)가 25일 국회에서 열린 비공개 의원총회에 입장하고 있다. 민주당은 무제한 토론(필리버스터) 중인 본회의에서 표결을 통해 3차 상법개정안을 처리한 뒤, 사법개혁안 중 형법 개정안을 상정할 예정이다. 2026.2.25 hkmpooh@yna.co.kr(끝)

(서울=연합뉴스) 황광모 기자 = 더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)가 25일 국회에서 열린 비공개 의원총회에 입장하고 있다. 민주당은 무제한 토론(필리버스터) 중인 본회의에서 표결을 통해 3차 상법개정안을 처리한 뒤, 사법개혁안 중 형법 개정안을 상정할 예정이다. 2026.2.25 hkmpooh@yna.co.kr(끝)

AD
원본보기 아이콘

법 왜곡죄는 판사나 검사가 재판 과정에서 고의로 법을 왜곡하거나 사실관계를 조작할 경우 10년 이하 징역에 처하도록 하는 내용이지만 당 일각에선 문구가 모호하다는 지적이 제기돼 왔다.

조국 조국혁신당 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)에 "법사위를 통과한 법왜곡죄 조문 중 '법령을 의도적으로 잘못 적용해 당사자의 일방을 유리 또는 불리하게 만드는 경우'는 본회의 상정 전 수정하거나 삭제할 필요가 있다"고 지적했다.


다만 국회 법제사법위원회 여당 간사인 김용민 의원은 반발했다. 김 의원은 "법사위와 상의 없이 법사위 법을 일방적으로 수정하고 당론으로 밀어붙인 당 지도부와 원내대표는 법왜곡죄 왜곡에 책임지길 바란다"고 했다.




지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅스서 당한 황당 면박 논란 "38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"18세 이상이면 OK"…'시급 6만원' 파격 인상한 이유 보니

"커피를 양동이에 담아주네"…던킨서 '1.4L 대용량 커피' 인기

"그동안 감사했어요" 단골 손님에 무료로 마지막 식사 전달한 식당

수당 안 주고 '공짜 야근' 시킨 회사 겨눈 정부 칼날… 우리 회사는?

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

새로운 이슈 보기