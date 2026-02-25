본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

계명대, '투란도트' 초연 100주년 기념 국제 공동 오페라 무대 올린다

영남취재본부 최대억기자

입력2026.02.25 14:06

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

계명대학교가 오페라 '투란도트(Turandot)' 초연 100주년을 기념하는 국제 예술 프로젝트의 국내 유일 참여 대학으로 선정돼, 오는 3월 12일부터 이틀간 계명아트센터에서 특별 공연을 개최한다.


이번 무대는 자코모 푸치니 서거 100주년을 함께 기리는 대규모 협업 프로젝트로, 이탈리아 베르디국립음악원을 비롯해 미국과 중국 등 4개국 13개 대학이 제작 전 과정에 공동 참여한다.

계명대 음악공연예술대학이 푸치니 서거 100주년 기념 국제 예술 프로젝트에 국내 대학 중 유일하게 참여한다. 사진은 계명아트센터 개관 기념으로 무대에 오른 오페라 '투란도트' 공연 모습. 계명대 제공

계명대 음악공연예술대학이 푸치니 서거 100주년 기념 국제 예술 프로젝트에 국내 대학 중 유일하게 참여한다. 사진은 계명아트센터 개관 기념으로 무대에 오른 오페라 '투란도트' 공연 모습. 계명대 제공

AD
원본보기 아이콘

특히 유럽연합(EU)으로부터 기금을 지원받아 진행되는 최초의 공연 사례라는 점에서 상징성이 크다.

공연에는 계명대 음악공연예술대학과 베르디국립음악원 소속 재학생 및 졸업생 등 총 250여 명의 출연진이 투입돼 콘서트 형식으로 화려한 무대를 선보일 예정이다.


양 기관은 2025년 하반기부터 본격적인 파트별 연습에 돌입하며 세계적인 수준의 완성도를 목표로 준비에 박차를 가하고 있다.


하석배 계명대 음악공연예술대학장은 "세계적인 교육기관인 베르디국립음악원과 제작 전 과정을 함께하는 교육형 프로젝트라는 점에서 가치가 높다"며, "학생들이 세계 무대에서 실전 경험을 쌓고 계명대의 문화예술 역량을 국제적으로 알리는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

공연 관람은 선착순 신청으로 진행되며, 희망자는 오는 27일 오후 5시 30분까지 계명대 음악공연예술대학 행정팀을 통해 지정 좌석 교환권을 신청할 수 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"스타벅스서 '또' 주문했다고 직원에 면박 당해"…38초 뒤 주문했다가 생긴 일 "스타벅스서 '또' 주문했다고 직원에 면박 당해"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

눈싸움 중 경찰에 눈덩이 투척…美 뉴욕서 공방 확산

"18세 이상이면 OK"…'시급 6만원' 파격 인상한 이유 보니

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

"응급실 뺑뺑이 없앤다" 중증응급환자 발생 시 '광역상황실'서 이송병원 직접 선정

새로운 이슈 보기