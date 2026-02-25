삼성창원병원, 새해 첫날 헬기에서 태어난 아기 건강한 모습으로 퇴원

제주에서 창원까지 긴급 이송, 임신 30주

이른둥이 2개월 치료 끝에 4.2㎏으로 성장



성균관대학교 삼성창원병원은 새해 첫날, 소방헬기 안에서 태어난 아기(김하늘 양)가 약 2개월간의 집중 치료를 마치고 건강한 모습으로 병원에서 퇴원했다고 25일 밝혔다.

삼성창원병원 의료진들이 '하늘이'의 퇴원을 축하하며 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

산모는 지난 1월 1일, 진통이 시작되기 전 양수가 새는 조기양막파열 증세를 보여 응급 수술이 필요한 상황이었다. 의료진의 판단에 따라 제주에서 삼성창원병원으로 긴급 이송이 결정됐으며, 이송 과정 중 헬기에서 아이를 출산했다.

30주, 1980g으로 태어난 아기는 삼성창원병원 신생아집중치료지역센터에서 치료를 받았다. 삼성창원병원 의료진은 미숙아에게 발생하기 쉬운 다양한 합병증에 대한 치료에 전념하며, 안정적인 성장 환경을 유지하는 데 집중했다.

약 2개월간의 치료와 관리 끝에 아기는 4.2kg까지 건강하게 성장해 가족의 품으로 돌아갔다.

삼성창원병원 소아청소년과 김영돈·강동완 교수는 "긴박했던 이송 과정과 조산이라는 어려운 상황이었지만, 의료진이 24시간 면밀히 아기의 상태를 관찰하며 적극적인 치료를 이어간 결과 안정적으로 회복할 수 있었다. 의료진을 믿고 치료에 함께해 준 보호자분께 감사드리며, 아이가 앞으로도 건강하게 성장하길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>