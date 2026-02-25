담인 줄 알았던 목 통증… 알고 보니 ‘목 디스크?’

직장인 40대 A씨는 아침에 일어나면 목이 뻣뻣하고 통증이 반복적으로 나타나 목 움직임에 불편감을 느꼈다.

평소 장시간 컴퓨터 업무를 해온 A씨는 이를 단순히 '담에 걸린 것'으로 생각하고 스트레칭을 하며 경과를 지켜봤다.

그러나 시간이 지나도 통증은 호전되지 않았고, 점차 오른팔 저림 증상까지 나타나 신경외과를 찾았다. 검사 결과 A씨는 경추 추간판 탈출증 진단을 받았다. 초기에는 단순 근육통으로 여겼던 증상이 실제로는 탈출된 추간판이 신경근을 압박하면서 발생한 신경학적 증상이었다.

흔히 '담에 걸렸다'고 표현하는 증상은 의학적으로 근막통증증후군(Myofascial pain syndrome)에 해당하는 경우가 많다. 이는 근육의 과도한 사용, 잘못된 자세, 외상, 스트레스 등으로 인해 근육과 이를 둘러싸고 있는 근막에 통증 유발점이 형성되면서 발생하는 근골격계 질환이다.

근막통증증후군은 주로 목, 어깨, 허리 등에 나타나며, 압통과 자발통, 연관통 등 다양한 형태의 통증이 특징이다, 통증 부위를 눌렀을 때 단단하게 만져지는 압통점이 확인되기도 하며, 둔하고 뻐근한 통증 양상을 보이는 경우가 많다. 목 근육에 발생할 경우 두통이나 어지럼증이 동반되기도 하고, 어깨 근육의 경우 팔로 이어지는 불편감이나 저린 느낌이 나타나 경추 추간판 탈출증과 같은 신경학적 질환으로 오인되기도 한다.

반면 추간판 탈출증은 경추 사이 위치한 추간판이 탈출 또는 돌출되면서 주변 신경을 압박해 발생하는 질환이다. 목 부위 또는 견갑골 주변 통증, 어깨·팔·손가락으로 뻗치는 방사통이 나타날 수 있으며, 저림, 감각 저하, 근력 약화 등 신경학적 증상이 동반될 수 있다.

또, 기침이나 힘을 주는 동작 등으로 복압이 증가할 때 통증이 악화되거나, 목을 움직일 때 통증이 심해지는 양상을 보이기도 한다.

대동병원 척추센터 안준영 과장(신경외과 전문의) "목 통증을 유발하는 질환은 근막통증증후군과 같은 단순 근육통부터 경추 추간판 탈출증과 같은 신경 압박 질환까지 다양해 환자 스스로 정확히 구분하기 어려운 경우가 많다"라며 "단순 근육통은 약물치료, 물리치료, 자세 교정 등 보존적 치료로 호전되는 경우가 대부분이지만, 신경 압박이 있는 상태를 방치할 경우 증상이 악화되거나 만성화될 수 있어 조기 진단과 적절한 치료가 무엇보다 중요하다"라고 말했다.

이어 "목 통증이 지속되거나 팔로 이어지는 방사통, 저림, 감각 이상 등 신경학적 증상이 동반될 경우 단순 근육통이 아닐 수 있으므로 의료기관에 내원해 본인의 상태를 확인하고 적절한 치료를 시행하는 것이 중요하다"라고 강조했다.

목 건강을 위해서는 평소 올바른 자세 유지와 생활습관 관리가 중요하다. 장시간 컴퓨터 사용 시 모니터를 눈높이에 맞춰 정면에 위치시키고, 턱을 앞으로 내밀거나 몸을 구부정하게 하는 자세는 피해야 한다. 허리를 펴고 등받이에 기대어 앉는 바른 자세를 유지하는 것이 경추에 가해지는 부담을 줄이는 데 도움이 된다.

또 30∼60분마다 가벼운 목과 어깨 스트레칭을 시행하고, 중간중간 자세를 바꾸는 것이 좋다. 수면 시에는 너무 높거나 낮은 베개를 피하고 정상적인 C자 곡선을 유지할 수 있는 높이와 형태의 베개를 사용하는 것이 권장된다.

아울러 갑작스럽게 목을 과도하게 꺾거나 돌리는 행동은 경추 주변 근육과 인대, 추간판에 부담을 줄 수 있으므로 주의가 필요하다.





