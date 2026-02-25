[속보] 트럼프, 국정연설 시작…"미국이 돌아왔다"

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 미 의회 합동회의 국정연설에서 "미국이 돌아왔다"며 "어느 때보다 더 크고, 더 부유하게 돌아왔다"고 말했다.





