[속보] 트럼프, 국정연설 시작…"미국이 돌아왔다"

차민영기자

입력2026.02.25 11:26

[속보] 트럼프, 국정연설 시작…"미국이 돌아왔다"
도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 미 의회 합동회의 국정연설에서 "미국이 돌아왔다"며 "어느 때보다 더 크고, 더 부유하게 돌아왔다"고 말했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
