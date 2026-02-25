동국제강그룹, 초등 입학 앞둔 자녀 100여명에 응원 선물

자녀 1명당 최대 5일 휴가 보장

100여명에 편지·선물 전달

동국제강그룹이 초등학교 입학을 앞둔 임직원 자녀 100여명에게 축하 편지와 선물을 전달했다.

이번 행사는 2022년부터 이어온 그룹 차원의 가족 친화 프로그램이다. 2023년 그룹 분할 이후에도 동일하게 운영하고 있으며, '초등학교 입학 자녀 돌봄 휴가' 제도와 연계해 진행하고 있다. 동국제강그룹은 초등 입학을 앞둔 자녀가 있는 임직원이 첫 등교를 함께할 수 있도록 자녀 1명당 최소 2일에서 최대 5일의 휴가를 보장하고 있다.

계열사별로는 직원 의견을 반영해 선물을 구성했다. 동국제강은 초등학교 입학 예정 임직원 자녀 49명에게 경량 소풍 가방과 보냉백 세트, 대표이사 응원 편지를 전달했다. 최삼영 사장은 편지를 통해 "입학을 진심으로 축하한다"며 "새로운 시작 속에서 건강하고 행복하길 바란다"고 전했다.

동국씨엠은 입학 예정 자녀 45명에게 어린이용 캐리어와 자동 연필깎이, 박상훈 사장의 축하 편지를 함께 전달했다. 박상훈 사장은 "학교에 가는 매일이 소풍처럼 즐겁기를 바란다"며 "초등학교 입학을 진심으로 응원한다"고 밝혔다.

지주사 동국홀딩스 역시 대상 임직원 자녀에게 운동화와 자동 연필깎이 등을 선물하며 축하의 뜻을 전했다.

동국제강그룹은 앞으로도 임직원의 일과 가정의 균형을 지원하는 복지 프로그램을 지속 확대해 나갈 방침이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



