문체부 ‘2026년 대한민국 정책기자단’ 발대식 개최

박병희기자

입력2026.02.25 08:00

25일 오후 국립현대미술관 서울관에서
20대1 넘는 경쟁률 뚫은 40명 최종선발

문화체육관광부는 25일 오후 1시 국립현대미술관 서울관에서 '2026년 대한민국 정책기자단 발대식'을 개최한다고 밝혔다.


대한민국 정책기자단은 국민의 시선으로 정부 정책을 직접 체험하고, 정책이 일상 속에 스며드는 과정을 기사로 전달하는 국민기자단이다. 2008년 출범해 올해로 19기를 맞았다.

정책에 대한 관심과 기사 작성·콘텐츠 제작 역량을 갖춘 일반인을 대상으로 공개 모집을 통해 40명을 최종 선발했다. 올해 공모에는 총 831명이 지원해 20대 1이 넘는 경쟁률을 기록했다.

기자단은 오는 12월까지 약 10개월간 다양한 정책 현장을 취재·체험하고, 이를 바탕으로 기사를 작성할 예정이다. 취재 결과물은 대한민국 정책브리핑과 공식 블로그 등에 게재된다.


발대식에서는 지난해 우수한 활동을 펼친 기자에 대한 시상을 비롯해 신임 기자단 위촉장 수여, 격려의 자리와 함께 정책 홍보 기획 및 기사 작성 역량 강화를 위한 교육 프로그램이 진행된다.


정책기자단으로 선발된 유시아 씨는 "대한민국 정책기자단으로 선발돼 매우 영광스럽다"며 "국민의 시선으로 정책 현장의 목소리를 담아 정책과 국민을 잇는 따뜻한 소통의 통로가 되고 싶다"고 포부를 밝혔다.

공형식 문체부 국민소통실장은 "대한민국 정책기자단은 정책을 직접 체험하고 이를 국민 눈높이에 맞춰 친숙하고 알기 쉽게 전달해 왔다"며 "기자단의 활동이 정책을 알리는 데 그치지 않고 국민과 정책을 잇는 든든한 다리 역할을 하길 기대한다. 문체부도 기자단 활동에 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
