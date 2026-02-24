美 제재에도…中 화웨이, 지난해 매출 185조원

역대 두 번째로 높은 실적

미국 제재에도 화웨이의 지난해 매출이 8800억위안(약 185조원)에 달해 역대 두 번째로 높은 실적을 기록했다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 24일 보도했다.

량화 화웨이 회장은 이날 중국 광둥성 정부 주최로 열린 '2026 광둥 고품질 발전 콘퍼런스'에 참석해 "세계적으로 경쟁력 있는 제품과 서비스를 제공하기 위해 안정적 운영을 유지하고 있다"며 지난해 매출을 공개했다.

이같은 실적은 2020년 기록한 사상 최대 매출(약 8910억위안)에 이어 두 번째로 많은 액수일 뿐 아니라, 2024년 매출 8600억위안(약 180조6000억원) 대비 2.3% 증가한 것이다.

화웨이는 지난해 특히 스마트폰 부문에서 빠른 회복세를 보였다. 시장조사기관 IDC에 따르면 작년 화웨이는 4670만대의 스마트폰을 출하해 중국 본토 시장 점유율 16.4%를 기록, 애플(16.2%)을 근소한 차이로 제치고 1위를 기록했다. 2024년 점유율 조사에서는 비보가 1위(17.2%), 화웨이가 2위(16.6%), 애플이 3위(15.5%)였다.

미국 제재로 첨단 반도체와 안드로이드 운영체제 접근이 제한된 2020년 이후 화웨이가 중국에서 스마트폰 점유율 1위를 차지한 것은 이번이 처음이다. 시장에서는 중국 내수 기반과 사업 구조 재편을 통해 화웨이가 미국 제재에 적응했다고 보고 있다.

화웨이가 보급 중인 자체 운영 체제 '하모니OS' 이용자도 빠르게 증가하는 추세다. 량 회장은 이날 현장에서 하모니OS5와 최신 운영 체제인 하모니OS6 실행 기기 수가 4000만대를 웃돌며, 7만5000개 이상의 애플리케이션과 서비스를 이용할 수 있다고 설명했다.

그는 "더 많은 개발자와 파트너가 하모니OS 생태계에 참여하고 있다"며 업계 전반의 전문 지식을 결합해 실물경제와 디지털 경제의 융합을 촉진하고 전 세계적으로 상호 이익이 되는 결과를 달성할 수 있어야 한다고 강조했다.

화웨이는 전자기기 외에도 자체 설계한 어센드 칩을 비롯한 인공지능(AI) 인프라 구축에도 속도를 내고 있다. 량 회장은 최소 43개의 주요 대형 AI 모델이 어센드 칩에서 사전 학습됐고, 200개 이상의 오픈소스 모델이 어센드 생태계와 호환된다고 밝혔다.





