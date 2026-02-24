본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주신세계, 어르신 무료 배식 활동…따뜻한 나눔 실천

호남취재본부 신동호기자

입력2026.02.24 15:47

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

임직원 자원봉사 및 식비 지원
지난해 10월 배식 봉사 활동 전개

㈜광주신세계 임직원 봉사단이 어르신을 대상으로 무료 배식 봉사에 참여했다. ㈜광주신세계 제공

㈜광주신세계 임직원 봉사단이 어르신을 대상으로 무료 배식 봉사에 참여했다. ㈜광주신세계 제공

AD
원본보기 아이콘

㈜광주신세계 임직원 봉사단이 어르신을 대상으로 무료 배식 봉사에 참여해 따뜻한 나눔 활동을 실천했다.


특히 이번에는 명절 시기에는 무료 급식 봉사활동이 활발한 반면에 도움의 손길이 줄어드는 시점인 명절 이후에 실천함으로써 세심한 실천 활동에 지역사회에서 귀감이 되고 있다.

광주신세계 임직원 봉사단은 24일 광주시 북구 대한적십자사 광주봉사관을 찾아 배식 봉사활동을 진행했다. 임직원들은 광주봉사관 무료급식소를 방문한 지역민들에게 국과 반찬을 나눠드리며 온기를 전했다. 광주신세계는 무료급식소 배식 봉사와 함께 이날 식비를 부담했다.


대한적십자사 광주봉사관은 지역 내 형편이 어려운 어르신들을 위해 무료 급식소를 운영 중이다. 화요일과 목요일 점심 식사를 무료로 제공하며 하루 평균 250명이 이용하고 있다.


광주신세계는 이에 앞서 지난해 소외계층을 대상으로 9월에는 제빵 봉사활동과 10월에는 무료 급식 봉사활동을 실천했다.

특히, 제빵 봉사활동을 통해서 만들어진 카스텔라와 머핀은 용봉동 행정복지센터 등 지역 행정기관을 통해 지역 내 취약계층에 전달했다.


광주신세계 이동훈 대표이사는 "설 명절이 지나고 나면 관심이 덜해지는 시기로, 어르신들에게는 더욱 외로운 시간이 될 수 있다"며 "광주신세계는 지역과 상생을 추구하는 현지법인으로서 어려운 계층을 세심히 찾아 실질적인 도움이 되는 활동을 꾸준히 펼쳐나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

"선거 앞두고 비상인데"…딴 곳만 본 국힘 의총

美증시 뒤흔든 '시트리니 보고서'…"AI로 일자리·소비 붕괴"

새로운 이슈 보기