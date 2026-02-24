광주신세계, 어르신 무료 배식 활동…따뜻한 나눔 실천

임직원 자원봉사 및 식비 지원

지난해 10월 배식 봉사 활동 전개

㈜광주신세계 임직원 봉사단이 어르신을 대상으로 무료 배식 봉사에 참여했다. ㈜광주신세계 제공

㈜광주신세계 임직원 봉사단이 어르신을 대상으로 무료 배식 봉사에 참여해 따뜻한 나눔 활동을 실천했다.

특히 이번에는 명절 시기에는 무료 급식 봉사활동이 활발한 반면에 도움의 손길이 줄어드는 시점인 명절 이후에 실천함으로써 세심한 실천 활동에 지역사회에서 귀감이 되고 있다.

광주신세계 임직원 봉사단은 24일 광주시 북구 대한적십자사 광주봉사관을 찾아 배식 봉사활동을 진행했다. 임직원들은 광주봉사관 무료급식소를 방문한 지역민들에게 국과 반찬을 나눠드리며 온기를 전했다. 광주신세계는 무료급식소 배식 봉사와 함께 이날 식비를 부담했다.

대한적십자사 광주봉사관은 지역 내 형편이 어려운 어르신들을 위해 무료 급식소를 운영 중이다. 화요일과 목요일 점심 식사를 무료로 제공하며 하루 평균 250명이 이용하고 있다.

광주신세계는 이에 앞서 지난해 소외계층을 대상으로 9월에는 제빵 봉사활동과 10월에는 무료 급식 봉사활동을 실천했다.

특히, 제빵 봉사활동을 통해서 만들어진 카스텔라와 머핀은 용봉동 행정복지센터 등 지역 행정기관을 통해 지역 내 취약계층에 전달했다.

광주신세계 이동훈 대표이사는 "설 명절이 지나고 나면 관심이 덜해지는 시기로, 어르신들에게는 더욱 외로운 시간이 될 수 있다"며 "광주신세계는 지역과 상생을 추구하는 현지법인으로서 어려운 계층을 세심히 찾아 실질적인 도움이 되는 활동을 꾸준히 펼쳐나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



