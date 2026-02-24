창원특례시, "관내 대학 새내기 100만원 지원합니다"

3월부터 접수 상·하반기 50만원씩 분할

지급, "지역 인재 양성·정주 기반 강화"



경남 창원특례시는 관내 대학 신입생들의 경제적 부담을 덜고 지역 인재의 안정적인 정착을 지원하기 위해 「2026년 창원 새내기 지원금 사업」을 본격 추진한다.

창원 새내기 지원금 사업은 대학 입학 초기 생활비 부담을 경감하고 창원시 관내 대학 진학을 장려하기 위한 청년 지원 정책이다.

지원 대상은 창원시 관내 고등학교 졸업 후 2026년도에 관내 대학에 1학년으로 재학 중인 34세 이하 학생으로, 공고일 기준 창원시에 1년 이상 계속해 주민등록이 되어 있는 경우 신청할 수 있다. 지원 금액은 1인당 100만원으로 상·하반기 각 50만원씩 분할 지급된다.

상반기 신청 기간은 오는 3월 3일부터 4월 30일까지이며, 정부24 홈페이지를 통한 온라인 신청이나 우편 및 방문 신청도 가능하다. 시는 5월 중 적격심사를 거쳐 대상자를 확정한 후, 6월 초 상반기 분 지원금(50만원)을 지급할 예정이다. 하반기 추가신청은 9∼10월 중 접수할 계획이다.

창원 새내기 지원금 사업은 2024년 최초 시행 이후, 2025년까지 총 4천여 명 이상이 혜택을 받았으며, 2025년에는 수혜자 만족도 조사 결과 학업 및 생활비 마련에 도움이 되었다고 응답한 비율이 97.5%로 청년의 실질적 경제적 부담 완화에 기여한 것으로 나타났다.

정순길 창원시 자치행정국장은 "새내기 지원금은 청년들의 경제적 부담을 경감하고 창원에서 학업과 미래를 설계할 수 있도록 지원하는 지역 정주 정책"이라며 "앞으로도 지역 인재가 창원에서 배우고 성장하며 정착할 수 있도록 청년 지원 정책을 지속해서 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





