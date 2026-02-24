성주군, 외국인 한국어 말하기 대회 및 수료식 개최

"나의 한국 생활 이야기" 주제

경북 성주군은 지난 22일 성주문화예술회관 소강당에서 외국인 주민 및 가족 60여 명이 함께 참여한 가운데 외국인 한국어 말하기 대회 및 수료식을 개최했다.

2025년 7월부터 성주군 혁신지원센터에서 운영된 한국어 과정은 매주 일요일 오전 10시부터 오후 5시까지 총 30주에 걸쳐 초급, 중급 2개 반과 쓰기반, 온라인 TOPIK 반 등 4개 반으로 운영되었으며 총 66명의 외국인 근로자가 참여하였고, 그 가운데 70% 이상 수업에 참여한 28명의 수강생이 수료증을 받았다.

외국인 한국어 말하기 대회 및 수료식 후 단체사진/성주군청 제공

또한, 수료식과 함께 개최한 외국인 한국어 말하기 대회는 참그린 사회통합프로그램의 일환으로 운영된 한국어 교실(초급반, 중급반)이 유종의 미를 거두기 위해 그 간의 노력의 결과를 선보이는 장이 됐다.

'나의 한국 생활 이야기"라는 주제를 가지고 14명의 외국인 참가자가 발표하여, 각 반별로 대상, 최우수상, 우수상 등 총 6명의 학습자가 수상했다.

한국어 말하기 대회에 참가하여 초급반 대상을 차지한 베트남 출신의 도반망 씨는"타국 생활이 낯설고 힘들었는데, 참그린 사회통합프로그램을 통해 한국어 수업과 다양한 문화체험 기회를 접하게 되어 문화 차이를 극복하고 한국 생활에 잘 적응할 수 있게 되어 감사하다"고 했다.

참그린 사회통합프로그램은 지방소멸대응기금을 활용한 사업으로 프로그램 내용은 ▲비자 취득을 위한 수준별 한국어 교실 ▲한글 쓰기 수업 ▲한국 법령 교육과 함께 다양한 ▲문화체험 프로그램을 포함하고 있다.

성주군은 앞으로도 참그린 사회통합프로그램을 통해 관내 외국인 근로자들의 지역사회 적응과 정착 과정을 계속해서 지원할 예정이다.





영남취재본부 김이환 기자



