흥국화재, '고·당·지' 없으면 보험료 할인되는 신상품 출시

흥국화재가 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증(고지혈증) 등 3대 만성질환이 없는 건강한 유병자 고객을 위해 보험료를 최대 10%까지 할인해주는 '무배당 흥Good 고당지 3.10.5 간편종합보험'을 출시했다고 24일 밝혔다.

이번 신상품의 가장 큰 특징은 간편보험 가입자의 주요 질환인 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증의 유무를 세분화해 보험료 할인 혜택을 제공한다는 점이다. 기존 간편보험이 해당 질환의 유무와 상관없이 동일한 할증 요율을 적용했던 것과 달리 이번 상품은 고객의 질병 상태에 따라 1형부터 7형 (△고혈압 △당뇨 △고지혈증 △고혈압·당뇨 △고혈압·고지혈증 △당뇨·고지혈증 △고혈압·당뇨·고지혈증) 까지 종구분을 세분화해 차등 할증을 적용한다.

특히 '고·당·지'로 불리는 세 가지 질환이 모두 없는 유병자 고객의 경우, 기존 흥국화재의 3.10.5 상품 대비 최대 10% 수준의 보험료 할인 혜택을 받을 수 있다.

'5대 질병(고당지대통) 통합치료지원비(보험금증가형)'는 고혈압, 당뇨, 고지혈증에 대상포진과 통풍을 더해 보장 범위를 대폭 넓혔다. 업계 최초로 생활질환을 복합 보장함과 동시에 여러 질병을 진단받으면 치료의 난이도가 높아진다는 점에 착안해 5개 질병 순서에 상관없이 회차별로 지급하는 보험금이 증가한다는 특징이 있다. 차수별로 합산해 최대 1000만원까지 지급함으로써 환자의 장기적인 치료 부담을 덜어준다.

보장의 사각지대를 해소한 '암·순환계 주요치료 생활비' 담보도 눈에 띈다. 상급종합병원에 국한되지 않고 '모든 병원'에서의 수술, 방사선, 약물치료 등을 폭넓게 보장하며 치료비 지원을 넘어 환자와 가족의 생활비까지 고려해 설계됐다.

흥국화재 관계자는 "고객들이 본인의 건강 상태에 맞는 합리적인 보험료로 최신 의료 기술이 반영된 보장을 받을 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



