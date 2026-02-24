본문 바로가기
청와대

李대통령 "다주택 유지는 자유지만, 위험과 책임 피할 수 없을 것"

임철영기자

입력2026.02.24 10:01

수정2026.02.24 10:19

李대통령, SNS 메시지
"시장에 맞서지 말라는 말도 있지만, 정부에 맞서지 말라는 말도 있다"
"권력은 규제·세제 등 막강한 수단 있어"
"우리 국민, 수도권 아파트 시장서 비정상의 정상화 지지"

이재명 대통령이 "다주택을 유지하든 비거주 투자용 주택을 보유하든 평당 3억씩 하는 초고가 주택을 보유하는 자유지만, 비정상의 정상화에 따른 위험과 책임을 피할 수 없을 것"이라고 재차 강조했다.


연합뉴스

연합뉴스

이 대통령은 24일 엑스(X·옛 트위터)에 관련 기사를 공유하면서 이같이 언급했다. 그러면서 이 대통령은 "시장에 맞서지 말라는 말도 있지만, 정부에 맞서지 말라는 말도 있다"며 "대한민국의 정상화를 믿거나 말거나, 저항할지 순응할지는 각각의 자유지만 주식시장 정상화처럼 그에 따른 손익 역시 각자의 몫"이라고 썼다.

이 대통령은 "권력은 정상사회를 비정상으로 만들 수도 있고 비정상으로도 만들 수 있다"며 "그 이정표는 권력의 사심과 사욕이고, 그래서 사심과 사욕을 버리면 정상화가 더 쉽다"고 밝혔다.


또 이 대통령은 "권력은 규제, 세제, 금융, 공급 등 정상화를 위한 막강한 수단을 가지고 있다. 문제는 권력의 의사와 의지"라며 "그 권력의 원천은 국민이다. 우리 국민은 부동산, 특히 수도권 아파트 시장에서 비정상의 정상화를 지지하고 있다"고 말했다.


이어 이 대통령은 "부동산 정상화는 어려운 일이지만, 계곡 불법시설 정비나 주식시장 정상화보다는 쉬운 일"이라며 "비정상적인 집값 상승세가 국민주권정부에서도 계속되리라는 기대는 줄어드는 게 당연하다"고 말했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
