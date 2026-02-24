인천공항, LACP 비전 어워즈 2년 연속 대상…국내 기관 1위

전 세계 1000여개 기관 중 5위 기록

'2025 그린 리포트'로 성과 인정

인천국제공항공사는 저탄소·친환경 경영 성과를 담은 '2025 그린 리포트'가 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP) 주관 '2024-25 비전 어워즈'에서 2년 연속 사회책임보고서 부문 대상을 수상했다고 24일 밝혔다.

LACP 비전 어워즈는 2001년부터 매년 개최되는 연차보고서 시상식으로 올해는 전 세계 1000개 이상의 기관과 기업이 참여했다. 공사는 8개 평가 항목 중 ▲첫인상 ▲표지 디자인 ▲이해관계자 대상 메시지 ▲보고서 서술 ▲재무 정보 ▲명확성 ▲창의성 등 7개 항목에서 만점을 획득하며 총 99점을 기록했다.

이는 전 세계 5위이자 국내 기관·기업 중에서는 1위에 해당하는 성적이다. 또한 친환경 경영 성과를 이해하기 쉽게 설명했다는 점을 인정받아 '최우수 서술형 보고서'로 선정되기도 했다.

이번에 대상을 수상한 보고서는 ▲신재생에너지 확대 ▲지속가능항공유(SAF) 확산을 위한 인센티브 시행 ▲수소 및 전기차 충전 인프라 확대를 통한 그린 모빌리티 생태계 구축 등 저탄소·친환경 공항 운영 성과를 담고 있다. 공사는 1995년부터 매년 그린 리포트를 발간하며 주요 이해관계자와 성과를 공유해왔다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 "이번 수상을 통해 친환경 공항 운영 성과와 소통 노력을 입증하게 됐다"며 "앞으로도 수소 충전 인프라 확충과 신재생에너지 확대 등 공항 운영 전반에서 저탄소·친환경 전환을 선도해 나가겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



