카카오페이손보, 휴대폰보험 가입 대상 미성년자까지 확대

카카오페이손해보험이 미성년자 자녀를 둔 부모의 수요를 반영해 휴대폰보험 가입 대상을 미성년자까지 확대했다고 24일 밝혔다.

기존 성인 위주의 가입 구조를 개편해 부모가 자녀를 대신해 간편하게 보험에 가입하고 고가의 수리비 부담을 덜 수 있게 됐다.

이번 개편은 스마트폰 기기값 상승과 함께 자녀의 휴대폰 파손에 대비하고자 하는 학부모 사용자들의 꾸준한 요청에 따라 이뤄졌다. 이에 따라 출시 2년 이내의 단말기라면 미성년자가 사용하는 휴대폰도 가입이 가능하다. 가입 대상은 갤럭시 스마트폰(키즈폰 포함)과 아이폰이며, 실제 휴대폰 사용자는 자녀지만 보험 가입과 결제는 부모가 진행하는 구조다.

가입 절차도 간편하다. 카카오페이손해보험 상품 페이지 내 '우리 아이 휴대폰도 보장받기' 배너를 통해 휴대폰 브랜드와 기종을 선택한 뒤 자녀 휴대폰 정보를 부모 휴대폰으로 촬영해 등록하면 된다.

카카오페이손해보험 휴대폰보험은 사용자가 보장 조건을 직접 설계하는 DIY 상품이다. 수리 횟수(2~5회)와 자기부담금 비율(10~40%)을 선택하면 이에 따라 보험료가 산정된다. 예를 들어 갤럭시 S26 사용자가 수리 횟수 3회, 자기부담금 비율 10% 조건으로 가입할 경우 월 보험료는 4,600원 수준이다. U+ 키즈폰 '무너 에디션'과 KT '맘편한폰S'를 동일 조건으로 선택하면 월 보험료는 3300원(최대 보상한도 100만원)으로 책정된다.

자기부담금 10%(최소 3만원)를 선택할 경우 수리비의 최대 90%까지 보장받을 수 있으며 수리 시 보장 금액이 차감되는 방식이 아니라 사고 발생 때마다 설정한 보상 한도 내에서 반복 보장이 가능하다.

그동안 알뜰폰 통신사를 이용하는 미성년자는 휴대폰보험 가입에 제한이 있었지만, 카카오페이손해보험 휴대폰보험은 통신사와 무관하게 가입할 수 있다. 자급제 단말기와 알뜰폰 이용자도 동일하게 가입 가능하다.

모델별 최대 보상 한도는 ▲갤럭시 S 시리즈 130만원 ▲갤럭시 S 울트라 160만원 ▲갤럭시 Z플립 150만원 ▲갤럭시 Z폴드는 220만원이다. ▲아이폰 프로 140만원 ▲아이폰 프로맥스의 최대 보상 한도는 150만원으로 리퍼폰 사용자도 한도 초과에 따른 추가 비용 부담 없이 수리비 보장을 받을 수 있다.

카카오페이손해보험은 "휴대폰 단말기 가격 상승과 수리비 부담이 커지면서 자녀 휴대폰도 보험으로 대비하고 싶다는 사용자 요청이 꾸준히 이어졌다"며 "이 같은 이용 니즈를 반영해 가입 대상을 미성년자까지 확대했다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 더 많은 사용자가 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 안전망을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



