앤스로픽 "中 AI 기업들, 클로드 결과물 무단 추출"

앤스로픽은 중국계 인공지능(AI) 기업 딥시크, 문샷AI, 미니맥스 등 3곳이 자사 AI 모델 클로드(Claude)의 결과물을 무단으로 추출해간 사실을 확인했다고 홈페이지를 통해 23일(현지시간) 밝혔다.

앤스로픽에 따르면 이들 중국 기업이 약 2만4000개의 가짜 계정을 만들어 클로드와의 대화를 대규모로 생성했다. 총 1600만 건이 넘는 상호작용을 통해 결과물을 수집했다. 이 중 딥시크는 약 15만 건, 문샷AI는 340만 건, 미니맥스는 1300만건 이상의 상호작용을 통해 데이터를 확보한 것으로 파악됐다고 설명했다.

앤스로픽은 이 같은 행위가 이용 약관과 지역별 접근 제한을 명백히 위반한 것이며, 불법적인 '증류(distillation)' 기법을 활용한 기술 역량 추출에 해당한다고 설명했다. 증류 기법이란 다른 AI 모델이 내놓는 답변을 학습 재료로 삼아 유사한 능력을 갖춘 모델을 만드는 방식이다.

AI 기업들이 자사의 상위 모델에 버금가는 능력을 갖춘 경량 하위 모델을 만들 때 쓰는 방법이다. 하지만 경쟁사 모델을 상대로 해 무단으로 대규모 활용하는 것은 사실상 도용이나 탈취로 받아들여진다.

회사 측은 이번 탐지 내용을 다른 AI 연구소와 공유하고 인증 절차를 강화하는 한편 새로운 안전장치 개발에 나서고 있다고 밝혔다. 하지만 문제 해결을 위해서는 AI 업계와 클라우드 제공업체, 정책 입안자 등이 함께 대응해야 한다고 강조했다.

앞서 오픈AI도 지난달 12일 미 하원 중국특별위원회에 제출한 메모를 통해 딥시크 등 중국 기업이 증류 기법을 활용해 미국 AI 모델의 결과물을 추출해가고 있다는 우려를 전했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



