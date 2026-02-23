본문 바로가기
광주은행, 동구 소상공인 특례보증…5천만원 특별출연

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.02.23 14:14

광주은행과 동구가 '소상공인 특례보증 업무협약'을 체결했다. 광주은행 제공

광주은행과 동구가 '소상공인 특례보증 업무협약'을 체결했다. 광주은행 제공

광주은행은 동구와 '소상공인 특례보증 업무협약'을 체결했다고 23일 밝혔다.


지난 20일 광주 동구청에서 열린 체결식에는 임택 광주시 동구청장과 강지훈 광주은행 부행장, 염규송 광주신용보증재단 이사장 및 관계자가 참석했다.

경기침체 장기화로 지역경제의 어려움이 가중되는 가운데, 광주은행은 이번 협약을 통해 동구 소상공인에 대한 금융지원을 확대하기 위해 5,000만 원을 별도로 출연한다.


해당 출연금을 재원으로 광주신용보증재단은 총 12억 원 규모의 특례보증을 공급하고, 광주 동구는 1년간 5.3%의 이차보전을 지원해 소상공인의 금융 부담을 완화할 계획이다.


지원 대상은 광주 동구에서 사업을 영위 중인 소상공인이며, 대출 한도는 업체당 최대 2,000만원, 대출 기간은 최장 5년이다.

한편, 광주은행은 동구 소상공인 지원을 위해 지난 2019년부터 총 3억 8,000만 원을 특별출연해 총 105억 원 규모의 특례보증을 지원한 바 있다.


강지훈 부행장은 "이번 특례보증이 경영 부담으로 어려움을 겪는 소상공인들의 자금 숨통을 틔우는 계기가 되길 바란다"며 "광주은행은 지역 대표은행의 책임을 다하며, 지역경제 회복을 위한 맞춤형 금융지원과 상생 노력을 지속해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
