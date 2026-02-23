"서류 더미는 가라"…전남교육청, 교사 새 학기 업무 경감 '총력'

도내 전 학교 대상 '집중 준비 기간' 돌입

교사 행정 부담 줄이고 만남·소통 늘려

전남도교육청이 새 학기를 앞두고 학교 현장의 과중한 업무 부담을 덜고 안정적인 교육 활동 시작을 돕기 위해 팔을 걷어붙였다.

도교육청은 이달 둘째 주부터 넷째 주까지 도내 유·초·중·고 및 특수·각종학교를 대상으로 '새학년 집중 준비 기간'을 운영한다고 23일 밝혔다.

통상 학기 시작 전후는 교육과정 운영 준비부터 학급 환경 조성, 학생 생활지도, 안전 점검 등 다양한 현안이 동시다발적으로 겹쳐 일선 교사들의 업무가 폭증하는 시기로 꼽힌다. 이에 도교육청은 현장의 고충을 선제적으로 해소하고, 교사들이 오롯이 학생 교육에만 전념할 수 있도록 체계적인 지원에 나선다는 방침이다.

각 학교는 이번 준비 기간 동안 교육공동체 간 만남과 소통의 시간을 갖고, 교육과정 수립 및 업무 준비, 학생 적응 및 생활 지원, 안전한 학교 환경 조성 등 핵심 영역을 중점적으로 추진하게 된다.

도교육청 본청 차원의 현장 중심 지원도 대폭 강화된다. 본청은 관련 매뉴얼 자료를 일선에 보급해 업무 혼선을 최소화하는 한편, 학교 행정업무 경감 및 업무 정상화 정책 안내, 학기 초 안전 점검 대응 체계 구축에 주력하며 안전한 교육환경 조성에 힘을 쏟을 계획이다.

김병남 유초등교육과장은 "새 학기의 안정적인 출발은 한 해 교육활동의 질을 좌우하는 가장 중요한 출발점"이라며 "학교가 온전히 교육 활동에만 집중할 수 있도록 현장 중심의 지원을 지속해서 강화해 나가겠다"고 강조했다.

도교육청은 이번 집중 준비 기간 운영을 통해 학생들의 원활한 학교생활 적응을 돕고 교사의 교육 집중도를 높여, 진정한 의미의 학생 중심 교육 문화를 정착시켜 나갈 계획이다.





