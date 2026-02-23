삼성카드, 우리은행 제휴카드 5종 출시

할인·주유·쇼핑·여행·헬스케어

이용고객별 맞춤형 상품 선봬

삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 67,600 전일대비 200 등락률 +0.30% 거래량 24,052 전일가 67,400 2026.02.23 09:01 기준 관련기사 삼성·하나카드, 신세계百 '5메이징 카드 페스타' 이벤트금감원, 금융권과 설맞이 전통시장 나눔 활동연체 없는 저신용 자영업자도 신용카드 발급…후불교통도 허용 전 종목 시세 보기 close 는 우리은행과 함께 제휴카드 5종을 출시했다고 23일 밝혔다.

'우리은행 SAVE 삼성카드'는 전월 실적과 관계없이 국내외 가맹점에서 결제 시 기본 0.7%, 건당 10만원 이상 결제 시 1% 결제일 할인을 해준다.

'우리은행 WAVE 삼성카드'는 할인점 연1회 3만5000원 할인, 쇼핑 업종 최대 2% 포인트 적립 서비스를 제시한다.

'우리은행 LIVE 삼성카드'는 의료비 20%, 보험료 10% 할인, '우리은행 WIDE 삼성카드'는 여행 업종에서 연간 최대 6만원 할인, '우리은행 DRIVE 삼성카드'는 ℓ당 최대 150원 주유할인 서비스를 기본 제공한다.

우리은행 제휴 삼성카드 5종은 우리은행 창구 및 '우리WON뱅킹' 애플리케이션을 통해 신청할 수 있다.

삼성카드 관계자는 "우리은행 고객 소비성향에 맞춘 5종 제휴카드를 출시했다"며 "앞으로도 우리은행과 다양한 제휴서비스를 개발해 고객 혜택을 늘려갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>