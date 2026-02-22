트럼프, 워너 인수 추진 중인 넷플릭스에 "오바마 때 인사 쫓아내라"

도널드 트럼프 미국 대통령이 넷플릭스에 이사회에서 오바마 및 바이든 정부에서 요직을 지낸 수전 라이스 전 국가안보보좌관을 퇴출할 것을 요구했다. 넷플릭스가 할리우드 주요 배급사 워너브러더스 인수를 추진 중인 상황에서 나온 발언이라 파장이 주목된다.

도널드 트럼프 미국 대통령

미국 월스트리트저널(WSJ)은 21일(현지시간) 트럼프 대통령이 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "넷플릭스는 인종차별주의자이자 '트럼프에 미친'(Trump Deranged) 라이스 전 보좌관을 즉시 해고해야 한다"며 "그렇지 않으면 대가를 치를 것"이라고 경고했다고 보도했다. 그는 라이스 전 보좌관을 오바마·바이든 정부의 "정치적 앞잡이"라고도 비난했다.

이번 논란은 라이스 전 보좌관의 최근 발언에서 촉발됐다. 그는 한 팟캐스트에서 "민주당이 다시 집권하면 트럼프에게 무릎을 꿇었던 기업들을 용서하거나 잊어서는 안 된다"며 "법률회사, 대학, 미디어, 대기업, 빅테크 모두 단기전이 아니라 장기적 관점에서 행동해야 한다"고 말했다.

트럼프의 발언은 넷플릭스가 할리우드 주요 스튜디오인 워너브러더스 인수전에 뛰어든 시점과 맞물려 나왔다. 넷플릭스는 워너브러더스와 720억달러(약 106조원) 규모의 인수합병(M&A)을 추진 중이고 거래 성사를 위해서는 미국 법무부의 반독점 심사를 통과해야 한다. 넷플릭스는 트럼프 대통령의 발언에 공식 입장을 내놓지 않지만 다만 반독점 심사를 앞둔 상황에서 정치적 압박까지 더해지며 난처한 처지에 놓였다는 분석이 나온다. 경쟁사인 파라마운트는 CNN 등 추가 자산을 포함해 779억달러 규모의 인수안을 제시한 상태다.

워너브러더스는 '해리포터', '반지의 제왕', '슈퍼맨', '배트맨', '매트릭스' 등 인기 프랜차이즈를 보유한 할리우드 대표 스튜디오다. 한때 업계를 선도했지만 온라인동영상서비스(OTT) 중심으로 시장이 재편되면서 경쟁력이 약화됐다는 평가를 받고 있다.

라이스 전 보좌관은 오바마 행정부에서 주유엔 미국대사와 국가안보보좌관을, 바이든 정부에서는 백악관 국내정책위원회(DPC) 위원장을 역임했다. 트럼프 1기 정부 시절이던 2018년부터 2021년까지는 넷플릭스 이사를 지냈고 2023년 다시 넷플릭스 이사회에 복귀했다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



