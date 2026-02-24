본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

증시

플러그앤플레이 세운 사이드 아미디 회장은 누구?

입력2026.02.24 10:29

수정2026.02.24 10:43

시계아이콘01분 06초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이란혁명 때 전 재산 잃고 미국으로 망명
미국서 임대업 시작…로지텍 창업자와 인연
구글이 세입자로 오며 '럭키빌딩' 신화 만들어
페이팔, 튜어링 등 유니콘 기업에 투자

플러그앤플레이 세운 사이드 아미디 회장은 누구?
AD
원본보기 아이콘

이보다 더 영화 같은 이야기가 있을까. 글로벌 벤처캐피탈(VC) 플러그앤플레이 창업자 사이드 아미디 회장은 이란의 부유한 가문 출신이다. 그의 집안은 사업으로 이란에서 큰 부를 일궜다. 남 부러운 것 없던 그의 인생은 변곡점을 맞는다.


1972년 2월 이란 혁명이 발발하자 아미디 회장의 가족은 전 재산을 잃고 미국 샌프란시스코 팔로알토로 망명했다. 그의 아버지는 가족을 부양하기 위해 미국에서 양탄자 판매를 시작했다. 아미디 회장도 독립해 생수 판매 사업을 시작했다.

이 때 그의 인생을 바꾼 첫 번째 인연이 시작된다. 아미디 회장의 가게 옆집에 스타트업 '로지텍'이 둥지를 텄다. 아미디 회장은 특유의 넉살 좋은 성격으로 로지텍 창업자들과 친해졌다.


그는 팔로알토에 많은 스타트업 창업자들이 존재하고, 그들이 사무실을 구하는 데 어려움을 겪고 있다는 이야기를 듣는다. 아미디 회장은 곧 팔로알토에 2층짜리 건물을 매수하고, 벤처 창업자들을 대상으로 임대업을 시작했다.


첫 입주자는 바로 친하게 지냈던 로지텍. 로지텍은 아미디 회장의 건물에서 기업공개(IPO)를 성공시키고 독립했다. 두 번째 임차인으로 또 스타트업이 들어왔다. 바로 구글. 3명의 창업자는 아미디 회장의 건물에서 직원을 30명까지 늘리며 사업을 키웠고, 투자 유치에 성공해 독립했다.

플러그앤플레이 세운 사이드 아미디 회장은 누구? 원본보기 아이콘

스타트업의 연이은 성공 소식에 또 새로운 스타트업이 들어왔다. 그 유명한 페이팔이다. 당시 페이팔은 임대료조차 제대로 내지 못하는 무명의 스타트업이었다. 아미디 회장은 새 스타트업 창업자들의 집념과 열정을 유심히 지켜봤다.


그는 스타트업 창업자 중 한 명인 피터 틸에게 "임대료를 1년 동안 받지 않고, 대신 그 돈을 네 사업에 투자하겠다"라고 제안했다. 그가 사업가에서 투자자로 각성한 순간이었다.


몇 년 뒤 이베이는 이 스타트업을 1조7000억원에 인수한다. 스타트업 페이팔이 M&A에 성공하면서 아미디 회장도 처음으로 투자 수익을 누렸다. 페이팔 공동창업자였던 피터 틸은 팔란티어를 만들고, 아미디 회장은 2006년 플러그앤플레이를 창업하고 본격적으로 벤처 투자에 나섰다.


그는 투자할 때 지표나 단기 수익보다 창업자의 집념, 열정, 회복탄력성을 중요하게 평가하는 것으로 유명하다. 경험적으로 성공한 스타트업 창업자들의 공통점이 이런 덕목이었기 때문이다.


아미디 회장은 여전히 투자를 결정할 때 사업성과 함께 창업자를 직접 본다. 그는 아시아경제와 인터뷰에서 "열심히 일하고 열정적인 사람을 좋아한다. 그리고 자신이 하는 일에 대한 전문지식이 있어야 한다"고 강조하기도 했다.




실리콘밸리=황윤주 기자
AD

이 기사와 관련있는 기사

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

전현무, 순직 경찰관에 '칼빵' 망언…경찰직협 분노에 고개 숙여

야근해도 안심…자정까지 아이 맡긴다

"피지컬AI, 고용 종말론은 과장…사회적 수용에 20년 골든타임 있다"

신약 승인 속도 경쟁 격화…中 '신속 허가' vs 美 '단일 임상'

새로운 이슈 보기