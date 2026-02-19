본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

국제구호개발 NGO ‘월드쉐어’, 기장군 드림스타트에 설맞이 명절선물세트 기탁

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.19 16:53

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

717만원 상당 후원… 취약계층 아동 가정에 전달

부산 기장군(군수 정종복)은 국제구호개발 NGO 단체 월드쉐어가 기장군 드림스타트 아동을 위해 설 명절선물세트 150세트를 기탁했다고 19일 전했다.


이번에 전달된 선물세트는 총 150박스, 717만원 상당으로 드림스타트 사례관리 체계를 통해 도움이 필요한 아동 가정에 배부됐다.

박신일 월드쉐어 지부장은 "아이들이 따뜻하고 정서적으로 안정된 명절을 보내길 바란다"며 "앞으로도 도움이 필요한 아동들에게 실질적인 보탬이 될 수 있도록 지속적인 나눔을 이어가겠다"고 말했다.


월드쉐어(이사장 최순자)는 기장군 드림스타트와 협력해 지역 아동을 위한 민·관 협력 나눔 활동을 꾸준히 펼쳐오고 있다. 지난해 추석 명절에도 선물세트를 기부했으며, 연말에는 부식(라면)을 전달하는 등 시기별 맞춤형 지원을 이어왔다.


월드쉐어는 유엔경제사회이사회(UNECOSOC) 특별협의지위를 보유한 국제구호개발 NGO로, 전 세계 26개국에서 아동그룹홈 지원, 1대1 아동결연 '링크하트', 의료보건, 식수위생, 교육지원, 무료급식, 긴급구호, 생계지원 등 다양한 사업을 통해 아동 권리 보호와 복지 증진 활동을 펼치고 있다.

국제구호개발 NGO ‘월드쉐어’가 기장군 드림스타트에 설맞이 명절선물세트를 기탁하고 있다. 기장군 제공

국제구호개발 NGO ‘월드쉐어’가 기장군 드림스타트에 설맞이 명절선물세트를 기탁하고 있다. 기장군 제공

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤뚱거리던 로봇도 공중제비 '중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

네이버페이, '결제오류' 복구 중…"외부요인·시스템 위규사항 無"

새로운 이슈 보기