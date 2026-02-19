국제구호개발 NGO ‘월드쉐어’, 기장군 드림스타트에 설맞이 명절선물세트 기탁

717만원 상당 후원… 취약계층 아동 가정에 전달

부산 기장군(군수 정종복)은 국제구호개발 NGO 단체 월드쉐어가 기장군 드림스타트 아동을 위해 설 명절선물세트 150세트를 기탁했다고 19일 전했다.

이번에 전달된 선물세트는 총 150박스, 717만원 상당으로 드림스타트 사례관리 체계를 통해 도움이 필요한 아동 가정에 배부됐다.

박신일 월드쉐어 지부장은 "아이들이 따뜻하고 정서적으로 안정된 명절을 보내길 바란다"며 "앞으로도 도움이 필요한 아동들에게 실질적인 보탬이 될 수 있도록 지속적인 나눔을 이어가겠다"고 말했다.

월드쉐어(이사장 최순자)는 기장군 드림스타트와 협력해 지역 아동을 위한 민·관 협력 나눔 활동을 꾸준히 펼쳐오고 있다. 지난해 추석 명절에도 선물세트를 기부했으며, 연말에는 부식(라면)을 전달하는 등 시기별 맞춤형 지원을 이어왔다.

월드쉐어는 유엔경제사회이사회(UNECOSOC) 특별협의지위를 보유한 국제구호개발 NGO로, 전 세계 26개국에서 아동그룹홈 지원, 1대1 아동결연 '링크하트', 의료보건, 식수위생, 교육지원, 무료급식, 긴급구호, 생계지원 등 다양한 사업을 통해 아동 권리 보호와 복지 증진 활동을 펼치고 있다.

국제구호개발 NGO '월드쉐어'가 기장군 드림스타트에 설맞이 명절선물세트를 기탁하고 있다. 기장군 제공





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>