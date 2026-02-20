"실버타운 대신 여의도 메리어트 산다"…보증금 0원 호텔형 노후, 대안 될까[부동산AtoZ]

대기업 잇따라 진출, 시니어 레지던스 시장

"상속보다 내 삶의 질"…도심 거주 원하는 시니어

호텔형 시니어 레지던스로 발길

서울 여의도 샛강생태공원 전면에 위치한 메리어트 이그제큐티브 아파트먼트 전경.

대한민국 상위 1%를 위한 하이엔드 시니어 레지던스 시장이 달아오르고 있다. 호텔신라·롯데호텔·현대건설 등 대기업들이 잇따라 사업에 뛰어들었고 정부도 2024년 '시니어 레지던스 활성화 방안'을 발표하며 민간 공급 확대에 나섰다.

하지만 정작 자산가들 사이에서는 자금 유동성을 두고 셈법이 복잡하다. 실버타운 특성상 현금 수십억원을 보증금으로 묶어둬야 하는 기회비용 때문이다. 이런 가운데 보증금 없이, 연령 제한 없이, 월 단위로 계약하는 호텔형 시니어 레지던스 모델이 자산가들 사이에서 대안으로 거론되고 있다.

보증금 20억원 vs '0원'

20일 부동산 업계에 따르면 서울 여의도 '메리어트 이그제큐티브 아파트먼트(이하 여의도 메리어트)'는 최근 55세 이상 액티브 시니어를 겨냥한 장기 투숙 패키지 '골드 욜드(Gold Yold)'를 출시했다. 이곳은 전 객실이 거실·침실·주방으로 분리된 5성급 레지던스 호텔이다. 일반 호텔과 달리 객실 내에 오븐, 식기세척기, 대형 냉장고뿐만 아니라 세탁기와 건조기까지 빌트인으로 갖췄다. 입주민은 룸서비스와 하우스키핑 등 호텔 서비스를 받으면서 원할 때는 언제든 직접 취사와 세탁을 할 수 있다.

하이엔드 시니어 레지던스 입주에는 수억원대 보증금이 필요하다. 생활비는 별도다. 고가 시니어 레지던스 원조격으로 불리는 서울 광진구 더클래식 500은 보증금이 9억~10억원에 월 생활비는 500만원 안팎인데도 대기기간이 수년 걸릴 정도로 찾는 이가 많다. 서울 강서구에 있는 VL르웨스트는 보증금 7억~22억원에 생활비는 215만~500만원 정도다. 강남구 더시그넘하우스는 보증금 4억~9억원선, 생활비로는 250만~400만원가량이 든다.

NH투자증권 100세시대연구소에 따르면 2024년 기준 순자산 상위 1% 가구의 기준선은 33억원인데, 이 중 실물자산 비중이 81%에 달한다. 은퇴 후 고정 수입이 줄어드는 상황에서 보증금으로 수십억원을 수년간 묶어두는 데 대한 부담이 적지 않은 셈이다. 여의도 메리어트의 '골드 욜드' 패키지는 보증금이 따로 없다. 입주 시 목돈을 예치하는 대신 매달 숙박료만 지불하면 호텔 인프라를 내 집처럼 누릴 수 있다. 법적으로 '노인복지주택'이 아닌 '숙박시설'로 분류돼 입주 연령 제한도 없다.

'뉴 시니어' 등장…"상속보다 내 삶의 질"

서울 여의도 메리어트 이그제큐티브 아파트먼트 투베드룸 스위트 내부.

삼일PwC 경영연구원이 지난해 발표한 보고서에 따르면 현재 시니어 개념은 기존 노년층과 구별되는 '뉴 시니어' 혹은 '액티브 시니어'로 정의된다. 이들은 자신을 노년층으로 인식하지 않는다. 보유 자산을 자녀에게 상속하기보다는 자신의 노후를 위해 독립적으로 쓰려는 성향이 강하다. 외곽의 실버타운에 격리되기보다 백화점·병원·문화시설이 밀집한 도심에서 기존의 라이프스타일을 유지하려 한다.

호텔형 시니어 레지던스는 이러한 수요를 겨냥한다. 여의도 메리어트는 여의도공원·한강공원과 샛강생태공원을 끼고 있으면서 더현대 서울·IFC몰 등 인근 쇼핑시설과 지하로 연결된다. 지하철 5·9호선 여의도역과 신림선 샛강역, 1호선 대방역 등이 가까운 쿼드러플 역세권 입지다. 여의도성모병원이 차로 5분 거리에 있으며 호텔 컨시어지를 통한 병원 예약·이동 지원도 가능하다.

건물 내 약 6600㎡(2000평) 규모의 피트니스·스파 시설을 갖췄다. 실내 수영장, GDR(골프존 드라이빙 레인지) 스크린 골프장 등을 투숙객과 오피스텔 입주민이 함께 이용하는 방식이다. 객실은 총 103개로, 지상 34층 중 14층까지를 객실로 운영하고 있다.

여의도 메리어트 관계자는 "보증금 부담 없이 글로벌 호텔 수준의 서비스를 누리며 거주하려는 분들의 선택이 느는 추세"라며 "향후 여의도 재건축이 본격화하면 익숙한 생활권을 벗어나지 않고 이주 기간을 보내려는 고령층 수요도 이어질 것으로 본다"고 했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



