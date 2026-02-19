본문 바로가기
"장비 없이 오세요"…만화영상진흥원, 창작자 스튜디오 무료 개방

이종길기자

입력2026.02.19 09:37

OTT·SNS 홍보물 제작 지원
"소속사 없어도 독자와 소통 가능"

"장비 없이 오세요"…만화영상진흥원, 창작자 스튜디오 무료 개방
한국만화영상진흥원은 만화·웹툰 창작자의 영상 콘텐츠 제작을 지원하는 '코마콘(KOMACON) 스튜디오'를 이달부터 본격 운영한다고 19일 밝혔다. 1인 미디어 시대를 맞아 창작자가 직접 작품을 홍보하는 환경을 조성한다.


진흥원 5층에 마련한 스튜디오는 영상·사진 촬영과 편집에 필요한 장비, 프로그램을 모두 갖췄다. 창작자는 별도 장비 없이도 온라인 동영상 서비스(OTT)나 소셜미디어(SNS)용 콘텐츠를 제작할 수 있다.

이용은 평일 오전과 오후로 사전 예약제로 운영한다. 신청은 진흥원 누리집에서 받는다.


백종훈 한국만화영상진흥원장은 "플랫폼이나 소속사 지원 없이도 창작자가 독자와 소통하도록 스튜디오를 무료 개방한다"며 "현장 의견을 반영해 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
