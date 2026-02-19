경기인디뮤직페스티벌 올해 수원서 열린다

본문 바로가기
경기 수원시가 '2026년 경기인디뮤직페스티벌' 개최지로 선정됐다.


경기도가 주관하는 경기인디뮤직페스티벌은 인디 아티스트들에게 공연 기회를, 관객들에게 다양한 음악을 즐길 수 있는 기회를 제공하는 경기도 대표 문화 행사다.

수원시는 행사 기간 인디 뮤지션 경연, 대중 뮤지션 공연, 버스킹 공연 등 다채로운 공연을 마련한다. 체험 부스도 운영한다.


수원시가 올해 경기인디뮤직페스티벌 개최지로 선정됐다. 수원시 제공

수원시는 올해 행사를 '2026~2027 수원 방문의 해' 사업과 연계해 메가 이벤트로 진행한다.


특히 수원만의 문화적 자원과 음악적 감성을 접목한 축제 프로그램을 기획해 관객들에게 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.

이재준 수원시장은 "경기인디뮤직페스티벌이 시민의 다양한 문화 수요를 충족시키고, 수원시의 문화적 위상을 한 단계 높이는 계기가 될 것"이라고 말했다.


지난해 행사는 9월 말 정조효공원에서 열렸다. 올해 행사 일정은 아직 확정되지 않았다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
