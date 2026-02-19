경기도, 아이돌보미 교육기관 5곳 공모

경기도가 아이돌보미 교육기관 5곳을 모집한다.

아이돌보미 교육기관은 아이돌보미 교육생 모집부터 이론·실기 교육 및 현장실습 운영 전반을 담당하는 기관이다.

모집 지역은 ▲남부1(수원·오산) ▲남부3(화성·평택) ▲동부2(광주·여주·이천) ▲북부1(구리·남양주·가평·양평) ▲북부3(파주·김포) 등이다.

이에 따라 도내 아이돌보미 교육기관은 종전 8곳에서 13곳으로 늘어난다.

신청 자격은 해당 권역에 소재하고 직업교육 경험과 시설을 갖추고 국민내일배움카드를 활용할 수 있는 기관이다.

모집은 오는 3월5~6일이며 방문 또는 우편을 통해 서류를 접수해야 한다.

경기도는 접수 기관을 대상으로 선정심사를 거쳐 3월 중 최종결과를 발표한다.

경기도 관계자는 "교육기관을 기존 8개소에서 13개소로 확대함으로써 교육 접근성을 대폭 개선할 것"이라며 "교육기관 운영을 통해 역량있는 아이돌보미 인력을 양성하여 고품질 돌봄 서비스 체계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.





