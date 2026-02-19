본문 바로가기
경기도, 아이돌보미 교육기관 5곳 공모

이영규기자

입력2026.02.19 07:13

경기도가 아이돌보미 교육기관 5곳을 모집한다.


아이돌보미 교육기관은 아이돌보미 교육생 모집부터 이론·실기 교육 및 현장실습 운영 전반을 담당하는 기관이다.

모집 지역은 ▲남부1(수원·오산) ▲남부3(화성·평택) ▲동부2(광주·여주·이천) ▲북부1(구리·남양주·가평·양평) ▲북부3(파주·김포) 등이다.


이에 따라 도내 아이돌보미 교육기관은 종전 8곳에서 13곳으로 늘어난다.


신청 자격은 해당 권역에 소재하고 직업교육 경험과 시설을 갖추고 국민내일배움카드를 활용할 수 있는 기관이다.

모집은 오는 3월5~6일이며 방문 또는 우편을 통해 서류를 접수해야 한다.


경기도는 접수 기관을 대상으로 선정심사를 거쳐 3월 중 최종결과를 발표한다.


경기도 관계자는 "교육기관을 기존 8개소에서 13개소로 확대함으로써 교육 접근성을 대폭 개선할 것"이라며 "교육기관 운영을 통해 역량있는 아이돌보미 인력을 양성하여 고품질 돌봄 서비스 체계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
