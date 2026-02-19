'김길리 막판 역전' 쇼트트랙 첫 金…3000m 女계주 8년만에 정상 탈환

최민정·김길리 막판 역주…4바퀴 남기고 3위서 1위로



쇼트트랙에서 고대하던 첫 금메달이 나왔다.

한국 여자 쇼트트랙 대표팀은 19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주에서 4분4초014의 기록으로 금메달을 차지했다. 개최국 이탈리아(4분4초107)가 은메달, 캐나다(4분04초314)가 동메달을 가져갔다.

이번 시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 여자 3000m 계주 랭킹 2위인 한국은 결승에서 캐나다, 네덜란드, 이탈리아와 경쟁했다. 주장 최민정이 1번 주자로 나섰고, 다음으로 김길리, 노도희, 심석희 순으로 결승전 레이스를 펼쳤다.

한국은 준결승에서 가장 기록이 좋았기 때문에 1번 레인을 배정받았다. 최민정은 출발 신호에 빠르게 반응하며 선두 자리를 꿰찼다.

한국은 두 번째 주자 김길리에서 세 번째 주자 노도희로 연결하는 과정에서 캐나다에 선두 자리를 내줬다. 19바퀴를 남기고는 네덜란드에도 추월당하며 3위로까지 밀려났다.

16바퀴를 남기고 캐나다와 선두권 다툼을 하던 네덜란드 선수가 넘어지면서 결승전 흐름이 요동쳤다. 최민정이 넘어진 네덜란드 선수를 피하는 과정에서 속도가 느려지며 3위로 밀려났고 캐나다와 이탈리아가 1, 2위로 치고나갔다.

한국은 10바퀴를 남기고 앞서가던 캐나다와 이탈리아에 바짝 따라붙었다. 세 바퀴 반을 남기고 심석희에서 최민정으로 교체되는 순간, 한국은 2위로 올라섰다. 이어 마지막 주자 김길리가 1바퀴 반을 남기고 이탈리아의 아리아나 폰타나를 추월하며 선두로 나섰다. 김길리는 쾌속 질주하며 가장 먼저 결승선을 통과한 뒤 두 팔을 번쩍 들고 포효했다.

한국은 2018년 평창 대회 이후 8년 만에 여자 3000m 계주 금메달을 되찾았다. 쇼트트랙 여자 3000m 계주 통산 7번째 금메달이다.

한국은 1994 릴레함메르 대회부터 2006년 토리노 대회까지 여자 3000m 계주 올림픽 4연패를 달성했고 2010 밴쿠버 대회에서는 가장 먼저 결승선을 통과했지만 실격 판정을 받았다. 한국은 2014 소치와 2018 평창 대회에서 2연패를 달성한 뒤 2022 베이징 대회에서는 은메달을 땄다.





