국민 4명 중 3명 "윤석열, 무기징역·사형 선고해야"

우리나라 국민 4명 중 3명이 윤석열 전 대통령에게 사형이나 무기징역을 선고해야 한다고 응답한 것으로 조사됐다.

17일 MBC가 여론조사기관 코리아리서치인터내셔널에 의뢰해 실시한 여론조사 결과를 보면, 응답자 75%가 윤 전 대통령 1심 선고에서 중형 선고를 예상했다.

'내란 혐의가 일부 인정돼 무기징역형을 받을 것 같다'는 응답자 비율이 43%로 가장 컸다. '내란 혐의가 대부분 인정되어 사형을 받을 것 같다'는 응답이 32%로 뒤를 이었다. '내란 혐의가 인정되지 않아 무죄를 받을 것 같다'는 응답자 비율은 18%에 불과했다.

연령별로 나눠 보면 상대적으로 윤 전 대통령 지지 성향이 강한 것으로 알려진 18~29세 청년층에서 응답자의 55%가 무기징역을 예상해 전 연령대 중 무기징역 선고 가능성을 크게 봤다.

반면 40대(44%)와 50~60대(각각 39%)에서는 사형 예상 비중이 컸다. 사형이 내려질 것으로 예상한 주요 집단은 광주·전라지역(51%), 진보성향(52%), 더불어민주당 지지자(51%)에서 상대적으로 크게 나타났다.

무죄가 내려질 것으로 본 응답자는 70세 이상(28%)과 대구·경북지역(29%), 국민의힘 지지층(53%)에서 두드러졌다.

최근 통일교로부터 금품을 수수한 혐의가 일부 인정돼 징역 1년 8개월을 선고받은 김건희 씨의 판결에 대해서는 적절하지 않다는 비판적 여론이 컸다. 이번 1심 선고가 '적절하지 않다'는 응답자 비율이 71%에 달한 반면, '적절하다'는 응답자 비율은 23%에 그쳤다.

1심 결과를 적절하지 않다고 본 집단은 40대(79%)와 광주·전라(83%), 강원·제주(86%), 진보성향층(89%)에서 특히 두드러졌다.

'적절하다'는 평가는 18~29세(30%)와 70대 이상(31%), 국민의힘 지지층(52%), 보수 성향층(43%)에서 다소 두드러진 모습이었다.

1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리의 형량에 대해서는 적절하다는 응답자 비율이 59%로 과반을 넘었다. '적절하지 않다'는 응답은 36%였다.

이번 여론조사는 MBC가 코리아리서치인터내셔널에 의뢰해 진행했다. 지난 11~13일 사흘간 전국 거주하는 만 18세 이상 남녀를 대상으로 국내 통신 3사 휴대전화 가상(안심)번호를 이용해 전화면접조사한 결과다. 8318명 중 1000명이 응답해 12%의 응답률을 기록했고, 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%포인트다.





