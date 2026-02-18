인제군, ‘청년농업인 영농정착금’ 지원…3년간 최대 3600만원

“인제서 농사짓고 월 110만원 받자”

인제군 청년농업인 모집…3월 11일까지

강원도 인제군이 농촌 고령화와 인구 감소에 대응하고 지역 농업의 미래 인력을 확보하기 위해 '2026년 인제형 청년농업인 영농정착금 지원사업'을 추진하며 오는 3월 11일까지 신규참여자 5명을 모집한다.

이번 사업은 영농 초기 소득이 불안정한 청년농업인이 농촌에 안정적으로 정착할 수 있도록 생활·경영 자금을 지원하는 제도로,

청년층의 농업 진입 장벽을 낮추고 지속 가능한 농업 인력 구조를

마련하기 위해 추진된다.

지원 대상은 신청일 기준 인제군에 거주하는 19세 이상 49세 이하 청년 가운데, 독립경영 3년 이하의 영농 종사자 또는 독립경영 예정자다.

인제군은 단기 지원에 그치지 않고, 영농 초기 3년을 집중적으로 지원해 조기 이탈을 줄이겠다는 방침이다.

선발된 청년농업인에게는 독립경영 경력에 따라 차등화된 영농정착금이 지원된다.

독립경영 ▲1년차(2025년 1월 1일 이후 등록자~2026년 등록 예정자)는 월 110만원 ▲2년차(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일 등록자)는 월 100만원 ▲3년차(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일 등록자)는 월 90만원을 각각 지원받으며, 최대 3년간 총 3600만원까지 받을 수 있다.

영농정착금은 현금이 아닌 '인제 채워 드림 카드'로 지급된다.

농자재 구입과 영농 활동 경비, 일반 가계비 등 실질적인 생활 안정에 활용할 수 있도록 한 것이 특징이다.

다만, 농지 매입이나 고가 농기계 구입 등 자산 취득성 지출과 유흥·사치성 소비는 제한해, 지원금이 영농 정착이라는 본래 취지에 맞게 사용되도록 관리한다.

대상자 선정은 1차 서면평가와 2차 면접평가를 통해 이뤄진다.

서면평가에서는 영농계획의 실현 가능성과 경영 여건 등을 종합적으로 검토하고, 면접평가는 외부 전문가로 구성된 평가위원이 참여해 공정성을 높인다.

최종 대상자는 두 평가 결과를 합산해 선발한다.

사업 신청은 2월 10일부터 3월 11일까지이며, 신청서와 영농(창농) 계획서 등 관련 서류를 갖춰 인제군 농업기술센터 농정과 인력육성팀에 방문 접수해야 한다.

최종 대상자는 서류 및 면접 평가를 거쳐 3월 말 확정될 예정이다.

인제군 관계자는 "영농 초기 소득이 불안정한 청년농업인들이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다"며 "이번 사업이 청년층의 농업 진입을 돕고, 지속 가능한 농촌 기반을 마련하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





