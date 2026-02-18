트럼프, 日의 대미투자 첫 프로젝트 3개 발표…360억달러 규모

도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) 일본과 체결한 통상 합의에 따른 첫 번째 결실로 360억달러(약 52조원) 규모의 대미 투자 프로젝트를 발표했다.

트럼프 대통령은 이날 SNS를 통해 "일본과의 거대한 무역 합의가 막 출범했다"며 텍사스주의 원유·가스, 오하이오주의 발전소, 조지아주의 핵심 광물 등 전략적 영역에서의 3가지 대형 프로젝트를 공식 발표했다. 그는 "이들 프로젝트는 '관세'라는 특별한 단어가 없었다면 불가능했을 것"이라며 특히 오하이오 가스 발전소는 역사상 최대 규모가 될 것이고 핵심 광물 시설은 외국 공급원에 대한 어리석은 의존을 끝낼 것이라고 강조했다.

하워드 러트닉 미 상무장관은 성명을 통해 이번 투자가 9.2기가와트급 발전 시설과 멕시코만 심해 원유 수출 시설 등을 포함하며, 수천개의 고임금 미국 일자리를 창출할 것이라고 구체적인 수치를 제시했다. 러트닉 장관은 이어 "일본이 자본을 공급하고 미국은 전략적 자산과 에너지 패권을 얻는 구조"라며 이번 합의가 세계 선도적 에너지 공급국으로서 미국의 지위를 공고히 할 것이라고 평가했다.

미일 양국의 새로운 무역합의에 따른 1호 대미 투자처가 발표되면서 트럼프 행정부의 한국을 향한 대미 투자 압박에도 영향을 미칠지 주목된다. 앞서 트럼프 대통령은 지난달 26일 트루스소셜을 통해 한국 국회에서 대미투자특별법이 통과되지 않은 것을 문제 삼아 한국산 자동차·목재·의약품 등 품목별 관세와 기타 모든 상호관세(국가별 관세)를 한미 무역합의 이전 수준인 25%로 다시 올리겠다고 위협한 바 있다.

이에 따라 산업통상부 김정관 장관과 여한구 통상교섭본부장이 급거 방미해 러트닉 장관 등 미 고위 당국자 및 의회 인사들을 면담했고, 조현 외교부 장관도 미국을 찾아 마코 루비오 국무장관, 제이미슨 그리어 미무역대표부(USTR) 대표 등을 만났다. 동시에 한국 국회에서도 여당인 더불어민주당을 중심으로 신속한 대미투자법안 처리를 모색하고 있다.





변선진 기자



