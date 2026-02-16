쇼트트랙 남자 대표팀, 5000m 계주 결승 진출

한국 남자 쇼트트랙 대표팀이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 남자 5000m 계주 결승에 진출했다.

한국은 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5000m 계주에서 네덜란드를 따돌리고 2조 1위로 결승행을 확정했다.

이준서, 임종언, 이정민, 신동민이 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5000m 계주 준결승 경기를 마친 뒤 기뻐하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스] AD 원본보기 아이콘

한국은 이준서, 임종언, 이정민, 신동민의 순서로 레이스를 펼쳤다.

한국은 1번 레인에서 출발해 네덜란드, 벨기에에 이어 세 번째에 자리를 잡았다. 일본과 3, 4위 자리를 주고받다 24바퀴를 남기고 이정민이 두 단계나 순위를 끌어올려 네덜란드에 이어 2위로 나섰다.

한국은 21바퀴를 남기고 이준서가, 11바퀴를 남기고 이정민이 잇달아 선두로 나섰으나 곧바로 네덜란드에 다시 역전을 허용하고 말았다. 6바퀴를 남기고 이정민이 다시 선두 자리를 탈환한 뒤에는 네덜란드에 역전을 허용하지 않았다.

한국은 6분52로708의 가장 빠른 기록으로 결승행을 확정했다. 쇼트트랙 남자 5000m 계주 결승 경기는 오는 19일 열린다. 한국, 네덜란드, 캐나다, 이탈리아가 경쟁한다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



