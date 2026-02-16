광주시, 중대재해 예방계획 수립…사전관리 강화

중대산업·시민재해 통합관리

상시 위험요인 발굴·현장 대응

매뉴얼 정비·종사자 참여 확대

광주시가 '중대재해 발생 제로'를 목표로 현장 중심의 선제적 안전관리 체계를 구축한다. 단순 점검이나 사후 대응에서 벗어나 위험요인을 사전에 발굴·개선하는 방식으로 중대산업재해와 중대시민재해를 함께 관리하는 종합계획을 마련했다.

광주시는 '2026년 중대재해예방 종합계획'을 수립하고, 현장 밀착형 안전관리 강화에 나선다고 16일 밝혔다. 이번 계획은 중대재해 처벌 등에 관한 법률과 산업안전보건법 등에 근거해 마련됐으며, 4대 전략과 12개 세부 과제로 구성됐다.

광주광역시 청사. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

4대 전략은 ▲중대재해 관리체계 정착 ▲종사자 안전을 위한 중대산업재해 안전보건 의무 강화 ▲시민 안전을 위한 중대시민재해 안전보건 의무 강화 ▲모니터링 시스템 내실화다. 주요 과제로는 ▲재해 발생 대비 매뉴얼 관리·점검 ▲중대재해 예방 안전·보건교육 ▲유해·위험요인 확인·점검·개선 등이 포함됐다.

광주시는 기존 정기 점검 위주의 관리 방식에서 벗어나 사업장 특성에 맞춘 상시 위험요인 발굴 체계를 도입할 계획이다. 위험요인 발견부터 즉각적인 개선 조치, 후속 관리까지 전 과정을 밀착 관리해 안전관리 실효성을 높인다.

또 재해 발생 때 즉각 작동할 수 있도록 대응 매뉴얼을 현장에 맞게 정비하고, 실제 작동 여부를 지속적으로 점검해 대응력을 강화한다. 작업 공정과 직무 특성을 반영한 안전·보건교육을 통해 종사자가 현장에서 위험요인을 스스로 인지하고 대응할 수 있도록 지원한다.

아울러 근골격계 질환 예방 등 직업성 질병 관리도 강화한다. 산업안전보건위원회를 중심으로 종사자 의견을 정책에 반영하고, 위험성 평가 과정에 종사자 참여를 확대할 계획이다. 정기적인 추진 상황 점검과 성과 분석을 통해 계획을 지속 보완해 나간다는 방침이다.

광주시는 공중이용시설과 공공시설물 등 시민 생활과 밀접한 시설을 대상으로 잠재적 위험요소 점검을 강화하고, 중대시민재해 예방 관점의 안전관리도 함께 추진한다. 산업재해 예방과 시민 안전 확보를 연계한 통합 안전관리 체계 구축이 목표다.

김준영 시민안전실장은 "근로자 참여 기반 안전관리 체계를 강화하고 중대재해 예방을 시정 핵심 과제로 추진하겠다"며 "종사자는 안전하게 일하고 시민은 공중이용시설을 안심하고 이용할 수 있도록 지속적으로 관리하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



