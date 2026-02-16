워너브라더스 "파라마운트 협상재개 검토"…넷플릭스 판 깨나

15일(현지시간) 소식통을 인용해 워너브라더스 디스커버리 이사회가 파라마운트 스카이댄스와 매각 협상 재개를 검토 중이라고 블룸버그 통신은 보도했다. 워너브라더스 이사회는 파라마운트가 더 나은 조건을 제안할 수 있는지를 논의하고 있으며, 넷플릭스가 인수액을 늘릴 의향이 있는지 등을 고려 중인 것으로 알려졌다.

워너브라더스는 넷플릭스와 영화·TV 스튜디오와 스트리밍 서비스 HBO 맥스 매각 계약을 체결했다. 주당 가격은 27.75달러, 총액은 720억달러(약 104조원) 상당이다. 넷플릭스는 지난해 12월 계약 체결 후 워너브라더스 인수·합병 신고서를 미 당국에 제출하고 승인받기 위한 절차를 진행했다.

하지만 넷플릭스보다 먼저 워너브라더스 인수 의향을 밝혔던 파라마운트는 포기하지 않고 적대적 인수·합병을 선언했다. 파라마운트는 워너브라더스 주식을 주당 30달러에 전액 현금 공개매수하겠다고 밝혔다. 더불어 넷플릭스와의 인수·합병이 올해 말일까지 마무리되지 않으면 주주들에게 추가 보상을 하겠다는 파격적인 제안도 더했다. 내년부터 분기마다 워너브라더스 주주에게 주당 25센트, 총 6억5000만 달러를 지급한다는 내용이다. 넷플릭스와 워너브라더스 간의 계약이 깨질 경우 워너브라더스가 지급해야 하는 위약금 28억달러를 선지급하겠다고도 약속했다.

파라마운트의 공세 속에 펜트워터 캐피털 매니지먼트와 안코라 홀딩스 그룹 등 워너브라더스 주주들은 이사회가 파라마운트와 협상에 나서야 한다고 공개적으로 의사 표명했다. 데이비드 엘리슨 파라마운트 최고경영자(CEO)는 지금 제안이 최종안이 아니며, 넷플릭스 역시 주주들에게 인수액을 더 높일 수 있다고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



