"설날 아침 나갔다 낭패"…쇼핑스팟 '연휴 휴무일' 총정리

백화점 3사, 설 당일·익일 휴점

쇼핑몰·아울렛, 영업시간 탄력 운영

대형마트, 설 당일 휴무·영업시간 조정

주말을 포함해 닷새간 이어지는 설 연휴를 맞아 상당수 소비자들이 가족·친지들과 쇼핑이나 먹거리 장보기 등을 위해 백화점이나 쇼핑몰, 대형마트 등을 찾을 것으로 예상된다. 연휴 기간 점포별로 문을 열지 않거나 일자별로 영업시간을 단축하는 곳이 있어 사전에 일정을 확인해야 한다.

14일 유통업계에 따르면 롯데백화점과 신세계백화점, 현대백화점은 연휴 기간 점포별로 이틀씩 휴무에 들어간다. 롯데백화점은 본점·잠실점 등 29개 점포가 명절 전날인 16일부터 17일까지 이틀간 문을 닫는다. 분당점·센텀시티점 등 나머지 2곳은 설 당일과 다음날인 17~18일 휴점한다.

신세계백화점도 강남점·타임스퀘어점·사우스시티·센텀시티점·대구신세계·대전신세계 Art＆Science·마산점·김해점·광주신세계·의정부점·천안아산점 등 11개 매장이 16일과 17일에 쉰다. 신세계 본점은 설 당일인 17일과 18일에 휴점하고, 하남점은 17일 하루만 문을 닫는다.'

현대백화점도 무역센터점·천호점·신촌점·목동점·중동점·킨텍스점·판교점·더현대 서울·더현대 대구·울산점·충청점 등 11개점이 16~17일 휴점하고, 압구정본점·미아점 등 2곳은 17~18일 문을 닫는다.

아울렛은 설 연휴 기간 영업시간을 탄력적으로 운영한다. 롯데아울렛 17개 전점과 롯데몰 5개점(광교점, 광명점, 군산점, 진주점, 산본점) 은 설 당일인 17일 하루 휴점한다. 롯데몰 6개점(잠실 롯데월드몰, 타임빌라스 수원몰, 수지점, 김포공항점, 은평점, 여수점)은 연휴 기간 휴점 없이 영업하는데, 잠실 롯데월드몰만 17일 영업시간을 오후 12시부터 10시까지로 평소(오전 10시 30분~오후10시)보다 단축해 운영한다.

신세계사이먼 프리미엄아울렛도 연휴 기간 휴무 없이 정상 영업을 하고, 설 당일인 17일에만 개장 시간을 오후 12시로 변경한다. 이 밖에 현대아울렛과 커넥트 현대는 설 당일인 17일에 휴점한다.

대형마트는 설 당일에 문을 닫는 곳이 많다. 이마트의 경우 전국 132개 점포 중 청계천점·과천점·의왕점 등 41개 점포가 17일에 쉬고, 창고형 할인점 트레이더스도 군포·안성·고양 등 10개점이 이날 휴점한다.

롯데마트와 홈플러스도 설 당일인 17일에 각각 33개점과 16개점이 문을 닫는다. 나머지 점포는 오전 10시부터인 기존 영업 시간을 오전 11시부터 오후 10시까지로 변경한다.





