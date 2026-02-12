본문 바로가기
영남

상주시의회, 전통시장·지역경제 활성화

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.12 17:18

서민 경제 안정
온누리 상품권과 지역화폐를 사용

경북 상주시의회 의원들과 직원들은 12일 설 명절을 맞아 지역경제 활성화에 도움이 되고자 중앙시장과 풍물시장 일원에서 전통시장 장보기 행사를 실시했다.

상주시의회 의원들과 직원들이 명절을 맞아 지역경제 활성화에 도움이 되고자 중앙시장과 풍물시장 일원에서 전통시장 장보기 행사를 하고있다./김이환 기자

상주시의회 의원들과 직원들이 명절을 맞아 지역경제 활성화에 도움이 되고자 중앙시장과 풍물시장 일원에서 전통시장 장보기 행사를 하고있다./김이환 기자

이날 장보기 행사는 고물가로 어려움을 겪는 서민 경제를 안정시키고 소상공인들에게 도움을 주기 위해 마련됐으며, 각자 지참해 온 온누리 상품권과 지역화폐를 사용해 저렴하고 신선한 제수용품을 구매했다.


안경숙 의장은 "전통시장 활성화가 곧 지역경제 활성화인 만큼 시민들과 각 기관의 관심과 동참을 바란다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

