칠곡군, 단체관광객 유치 인센티브 지원 추진

숙박 및 당일 여행 맞춤형 지원을 통한 체류형 관광 유도

경북 칠곡군은 관광객 유치를 통한 체류형 관광 확대와 지역 경제 활성화를 위해 2026년부터 국내·외 여행사에 인센티브를 지원한다고 밝혔다.

그동안 관광객 유치 인센티브 지원 정책을 운용하지 않았던 칠곡군은 6.25 격전지, 천주교 성지순례, 팔공산 등 생태관광자원을 알리고 단순 경유형 관광에서 벗어나 지역 내 소비가 실질적으로 이루어지도록 하는 체류형 관광을 활성화하는데 초점을 맞췄다.

지원 대상은 관광진흥법에 따라 등록된 여행업체로 칠곡군에서 단체관광객을 유치하고 당일 상품 이외 체험행사, 숙박 등을 포함한 체류시간을 증대시킬 수 있는 칠곡군 여행상품을 운용할 경우 지원 조건 충족 여부에 따라 인센티브를 지원한다.

여행사는 여행 7일 전까지 사전 계획서를 군에 제출하고, 여행 종료 후 15일 이내에 인센티브 지급 신청서와 관광지, 음식점 영수증, 숙박시설 이용 확인서, 유료 체험프로그램 이용 확인서 등을 제출하면 된다.

칠곡군 관계자는 "인센티브 지원 정책을 통해 칠곡군에서 먹고 자고 즐길 수 있는 체류형 관광을 확대해 나가며, 칠곡 형 관광콘텐츠 개발에도 더욱 노력할 것이다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자



