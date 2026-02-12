신라대, ‘부산 외국인 유학생 통합지원 허브’ 개소

부산형 RISE 주관대학 맡아 유학생 유치부터 정주·취업까지 전주기 지원

신라대학교(총장 허남식)가 부산형 RISE 외국인 유학생 지원 거점 구축 사업의 주관대학으로서 '부산 외국인 유학생 통합지원 허브' 개소식을 개최하며 외국인 유학생 통합 지원 체계 구축에 본격적으로 나섰다.

부산시는 지난 10일 연제구 국민연금공단 사옥에서 '부산 외국인 유학생 통합지원 허브' 개소식을 열고, 부산형 RISE 체계 하 외국인 유학생 지원 정책과 주요 사업을 공식적으로 선포했다.

이날 행사는 신라대학교를 비롯해 부산라이즈혁신원, 부산글로벌도시재단, 동의과학대학교가 공동 주관했다.

이번 개소식은 외국인 유학생 통합지원 허브 출범을 알리는 자리로, 유학생 유치부터 학업, 취업, 지역 정주까지 이어지는 종합 지원 시스템을 공유하기 위해 마련됐다. 특히 RISE 체계와 연계한 부산형 외국인 유학생 지원 모델을 대내외에 알리는 의미 있는 행사로 평가된다.

이번 사업에서 신라대학교는 부산형 RISE 외국인 유학생 지원 거점 구축 사업의 주관대학으로 참여해, 외국인 유학생의 입학 이전 단계부터 졸업 후 지역 정착에 이르기까지 전 과정을 체계적으로 관리하는 컨트롤타워 역할을 맡는다. 대학이 보유한 외국인 유학생 관리 역량과 교육 인프라를 바탕으로 맞춤형 지원 프로그램을 운영할 예정이다.

개소식에서는 통합지원 허브의 기능과 역할 소개와 함께 유학생 지원 강화를 위한 다자간 업무협약 체결, 관계기관 간담회도 진행됐다. 특히 유학생의 지역 정주와 안정적인 사회 진출을 지원하기 위해 취업지원과 의료지원 분야에서 실질적인 협력체계를 구축했다.

또 이날 행사에서는 '부산시 외국인 유학생 비전 선포식'도 함께 열려, RISE 체계에서 외국인 유학생을 지역의 핵심 인재로 육성하고 부산 정주를 적극 지원하겠다는 부산시의 정책 방향이 공유됐다.

부산 외국인 유학생 통합지원 허브는 앞으로 입국·체류, 생활 적응, 학업, 취업, 정주까지 전 주기를 아우르는 원스톱 지원 플랫폼으로 운영된다. 행정 지원에 그치지 않고 맞춤형 상담과 관계기관 연계, 다양한 프로그램 운영을 통해 유학생 친화적 도시 환경 조성에 기여할 계획이다.

신라대학교는 이번 허브 개소를 계기로 RISE 체계와 연계한 외국인 유학생 지원 모델을 고도화하고, 지역 산업·기업과 연계한 취업 및 정주 프로그램을 확대해 부산이 글로벌 인재가 모이고 머무는 국제도시로 도약하는 데 중추적인 역할을 수행한다는 방침이다.





