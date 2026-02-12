장흥역-버스터미널 연결 농어촌버스 신설…열차 연계 환승 개선

열차 도착 맞춘 셔틀 하루 8회 운행

전남 장흥군이 장흥역과 장흥버스터미널을 연결하는 농어촌버스 신규 노선을 개설해 운행하고 있다. 철도 이용객의 환승 불편을 해소하기 위한 조치다.

12일 장흥군에 따르면 지난해 9월 말부터 운영 중인 목포-보성 철도노선 장흥역을 경유하는 기존 버스는 하루 6회 운행됐지만, 열차 도착 시간과 맞지 않아 이용객들이 택시나 자가용을 이용해야 하는 불편이 제기돼 왔다.

군은 철도 이용객과 지역 주민의 이동 편의를 높이기 위해 열차 운행 시간에 맞춘 맞춤형 셔틀버스 노선을 마련하고 이달 2일부터 운행을 시작했다.

신설 노선은 장흥역과 장흥버스터미널을 잇는 약 1.1km 구간을 순환 운행한다. 열차 도착 약 5분 전에 역에 대기하도록 운영해 환승 편의를 높였다. 버스는 하루 총 8회 운행하며, 평일 6회에 금·토·일 2회가 추가된다. 장흥역에서는 약 10분간 정차한 뒤 출발한다.

장흥군 관계자는 "철도와 버스 간 환승 체계 구축을 통해 철도 이용객과 관광객 이동 편의가 높아지고 대중교통 접근성 향상, 지역 상권 및 관광 활성화, 주민 교통복지 개선 등의 효과가 기대된다"고 말했다.





